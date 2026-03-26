Sosyal medyada terör estirdiler: 'Daltonlar' operasyonunda 358 gözaltı!

İçişleri Bakanı Çiftçi, 2026 yılını sokak çeteleriyle mücadele yılı ilan etmesinin ardından Emniyet, operasyonlarını yoğunlaştırdı. "Daltonlar" adıyla bilinen suç örgütü ile dijital yapılanmalarına yönelik ağır bir darbe indirildi.
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin, "2026 yılını ‘sokak çeteleriyle’ mücadele yılı ilan ediyoruz. Çünkü sokaklarımızdaki huzur, milletimizin güven duygusunun temelidir. Gençlerimizi hedef alan, mahallelerimizi tehdit eden bu yapılara asla müsamaha göstermeyeceğiz." şeklindeki kararlı açıklamalarının ardından Emniyet güçleri sokak çetelerine yönelik operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor.