Sosyal medyada terör estirdiler: 'Daltonlar' operasyonunda 358 gözaltı!

Bu kapsamda, "Daltonlar" olarak bilinen suç örgütüne ve dijital mecralardaki yapılanmalarına ağır bir darbe indirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığınca, sosyal medyadan suç örgütlerini övücü, tetikçi ve silahlı paylaşım yapanlara yönelik ülke genelinde yapılan operasyonda 358 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyonlar kapsamında şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.