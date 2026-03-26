Son dakika... İsrail'den dünyayı sallayan iddia: Hürmüz Boğazı'nı kapatan General öldürüldü!

İsrail basınından dikkat çeken iddia: İran Devrim Muhafızları Donanma Komutanı Tuğgeneral Ali Rıza Tangsiri'nin Bender Abbas'ta düzenlenen bir saldırı sonucunda öldürüldü...

Tangsiri, Hürmüz Boğazı'nı kapatan isim olarak biliniyordu.

Orta Doğu'da savaşın 27. gününe girilirken İsrail medyası, İran'ın güneyindeki stratejik liman kenti Bender Abbas'ta gerçekleştirilen bir saldırıya dair dikkat çeken bir iddia ortaya attı.

Haberlerde, İran Devrim Muhafızları Ordusu Donanma Komutanı Tuğgeneral Ali Rıza Tangsiri'nin bu saldırı sonucunda hayatını kaybettiği ileri sürüldü. Olayın tam olarak nasıl gerçekleştiğine dair detaylar henüz bağımsız kaynaklar veya Tahran yönetimi tarafından doğrulanmadı.

İSRAİL: HÜRMÜZ'Ü KAPATAN GENERAL ÖLDÜRÜLDÜ

İsrail medyası, İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Ali Rıza Tangsiri'nin İsrail saldırısı sonucu öldürüldüğünü iddia etti.

İsrail medyasına yer alan haberlerde, İsrail ordusunun gece saatlerinde Bender Abbas şehrine gerçekleştirdiği saldırıda İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Ali Rıza Tangsiri'nin öldürüldüğünü aktardı. İsrailli bir yetkili, Tangsiri'nin Hürmüz Boğazı'nın kapanmasından sorumlu olduğunu öne sürdü.

İsrail ordusundan ve İran'dan henüz bir açıklama gelmedi.

Haberin Devamı

Sosyal medyada terör estirdiler: 'Daltonlar' operasyonunda 358 gözaltı!

MSB'den son dakika: Irak'taki Türk askeri tahliye edildi

Pendik Kaymakamlığı, AHİSİAD ve Milli Eğitim Müdürlüğü İşbirliği İle Nevruz Bayramı Coşku İle Kutlandı