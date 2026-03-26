  3. İsrail'den dünyayı sallayan iddia: Hürmüz Boğazı'nı kapatan General öldürüldü!

İsrail'den dünyayı sallayan iddia: Hürmüz Boğazı'nı kapatan General öldürüldü!

Son dakika... İsrail basınından dikkat çeken iddia: İran Devrim Muhafızları Donanma Komutanı Tuğgeneral Ali Rıza Tangsiri'nin Bender Abbas'ta düzenlenen bir saldırı sonucunda öldürüldü...

İsrail'den dünyayı sallayan iddia: Hürmüz Boğazı'nı kapatan General öldürüldü!
Son dakika... İsrail'den dünyayı sallayan iddia: Hürmüz Boğazı'nı kapatan General öldürüldü!

İsrail basınından dikkat çeken iddia: İran Devrim Muhafızları Donanma Komutanı Tuğgeneral Ali Rıza Tangsiri'nin Bender Abbas'ta düzenlenen bir saldırı sonucunda öldürüldü...

Tangsiri, Hürmüz Boğazı'nı kapatan isim olarak biliniyordu.

Orta Doğu'da savaşın 27. gününe girilirken İsrail medyası, İran'ın güneyindeki stratejik liman kenti Bender Abbas'ta gerçekleştirilen bir saldırıya dair dikkat çeken bir iddia ortaya attı.

Haberlerde, İran Devrim Muhafızları Ordusu Donanma Komutanı Tuğgeneral Ali Rıza Tangsiri'nin bu saldırı sonucunda hayatını kaybettiği ileri sürüldü. Olayın tam olarak nasıl gerçekleştiğine dair detaylar henüz bağımsız kaynaklar veya Tahran yönetimi tarafından doğrulanmadı.

İsrail'den dünyayı sallayan iddia: Hürmüz Boğazı'nı kapatan General öldürüldü!

İSRAİL: HÜRMÜZ'Ü KAPATAN GENERAL ÖLDÜRÜLDÜ

İsrail medyası, İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Ali Rıza Tangsiri'nin İsrail saldırısı sonucu öldürüldüğünü iddia etti.

İsrail'den dünyayı sallayan iddia: Hürmüz Boğazı'nı kapatan General öldürüldü!

İsrail medyasına yer alan haberlerde, İsrail ordusunun gece saatlerinde Bender Abbas şehrine gerçekleştirdiği saldırıda İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Ali Rıza Tangsiri'nin öldürüldüğünü aktardı. İsrailli bir yetkili, Tangsiri'nin Hürmüz Boğazı'nın kapanmasından sorumlu olduğunu öne sürdü.
İsrail ordusundan ve İran'dan henüz bir açıklama gelmedi.

Sosyal medyada terör estirdiler: 'Daltonlar' operasyonunda 358 gözaltı!Sosyal medyada terör estirdiler: 'Daltonlar' operasyonunda 358 gözaltı!

MSB'den son dakika: Irak'taki Türk askeri tahliye edildiMSB'den son dakika: Irak'taki Türk askeri tahliye edildi

Pendik Kaymakamlığı, AHİSİAD ve Milli Eğitim Müdürlüğü İşbirliği İle Nevruz Bayramı Coşku İle KutlandıPendik Kaymakamlığı, AHİSİAD ve Milli Eğitim Müdürlüğü İşbirliği İle Nevruz Bayramı Coşku İle Kutlandı

Türkiye Körfez ülkelerine seslendi: İran savaşına dahil olmayın!
Türkiye Körfez ülkelerine seslendi: İran savaşına dahil olmayın!
Laricani'nin koltuğunda dikkat çeken isim: Muhammed Bakır Zülkadir kimdir?
Laricani'nin koltuğunda dikkat çeken isim: Muhammed Bakır Zülkadir kimdir?
Dünyanın enerjisi tükeniyor! Hürmüz boğazı için 22 ülke harekete geçti!
Dünyanın enerjisi tükeniyor! Hürmüz boğazı için 22 ülke harekete geçti!
İran'da yapılan operasyonla İsrailli ve ABD'li 500 casus yakalandı!
İran'da yapılan operasyonla İsrailli ve ABD'li 500 casus yakalandı!
Yunanistan ordusunu mu güçlendiriyor? Kadınlara askerlik çağrısı yaptı!
Yunanistan ordusunu mu güçlendiriyor? Kadınlara askerlik çağrısı yaptı!
İran Rusya'yı arkasına aldı: Savaş kazandıracak desteği buldu!
İran Rusya'yı arkasına aldı: Savaş kazandıracak desteği buldu!
İspanya'dan dikkat çeken hamle: İsrail'deki büyükelçisini görevden aldı!
İspanya'dan dikkat çeken hamle: İsrail'deki büyükelçisini görevden aldı!