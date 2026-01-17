Türkiye gencecik Atlas'ın nasıl katledildiğini izledi: Katil zanlısının ifadesi kan dondurdu!

Güngören'de 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ı bıçaklayarak öldüren 15 yaşındaki katil zanlısı E.Ç'nin ifadesi ortaya çıktı.

E.Ç., "Kafenin önündeyken kafeden çıkan başka bir grup içinde bulunan Atlas Çağlayan bana 'Ne bakıyorsun?' dedi. Üzerime geldi. Ben de üzerimde bulunan bıçakla karnına bir kez vurdum. Sonrasında çocuğu yere yatırdılar. Çağlayan'ı tanımam suçlamaları anlattığım hali ile kabul ederim" dedi.

Türkiye'nin yüreğini yakan olay İstanbul'un Güngören ilçesinde 14 Ocak'ta saat 20.20 sıralarında Mehmet Nesih Özmen Mahallesi Emek Sokak'ta meydana geldi. Daha önce birbirini tanımadığı öğrenilen iki grup arasında bir kafeden çıktıktan sonra 'yan bakma' iddiası nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüşen olayda, E.Ç. (15) üzerinde bulunan ve sustalı olarak tabir edilen bıçakla Atlas Çağlayan'ı göğüs bölgesinden yaraladı. Ağır yaralanan Atlas Çağlayan, olay yerine çağrılan ambulansla Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Çağlayan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

TUTUKLANDI

Olayın ardından polis ekipleri tarafından yakalanan şüpheli E.Ç., bıçakla birlikte gözaltına alındı. E.Ç çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

"'NE BAKIYORDUN' DEDİ, BIÇAĞI KARNINA BİR KEZ VURDUM"

E.Ç., savcılık ifadesinde, "Ben olay tarihinde A.A.H., S.Y., ve M. isimli arkadaşlarım ile birlikte Güngören'de bulunan bir kafeye gittim. Arkadaşlarımla birlikte kafeden çıktım. Kafenin önünde olduğum, başka bir grup içinde bulunan olay sonucunda ismini öğrendiğim Atlas Çağlayan bana 'ne bakıyorsun' diyerek küfretti. Üzerime geldi. Ben de üzerimde bulunan bıçağı çıkartarak salladım. Karnına bir kez bıçağı vurdum. Sonrasında çocuğu yere yatırdılar. Yanımda bulunan arkadaşlar da beni darbederek hakaret ettiler. Ben orada beklemeye başladım. Yanımda bulunan arkadaşım A.A.H., bana bıçağı vermemi söyledi ben de elimdeki bıçağı ona verdim. Bıçağı elinde tutarken kafede bulunanlar bıçağı yere atmasını söylediler. Arkadaşım da bıçağı yere attı. Polisler geldiğinde beni kafede yakaladılar. Bıçağı teslim aldılar. Daha önce Atlas Çağlayan'ı tanımam suçlamaları anlattığım hali ile kabul ederim" dedi.

Haberin Devamı

"15 YAŞINDALAR AMA ÇOCUK DEĞİL CANİLER"

Atlas'ın annesi Gülhan Çağlayan, "Atlas'ım için adalet istiyorum. Oğlum, her gün gitmiş olduğu kahvenin önünde caniler tarafından bıçaklandı. Bizim sesimizin duyulmasını istiyorum. Yavrum için adalet istiyorum. Benim çocuğuma bunları yapan kişiler 15 yaşında, ama 15 yaşındaki çocuk değiller, 15 yaşındaki caniler. Ve ben oğlumu toprağın altına koydum. Benim yavrum toprak oldu, onlar da bir ömür o cezayı çeksinler. Önce Ahmet'i, sonra benim yavrum Atlas'ımı katlettiler. Bundan sonra başka çocuklar zarar görmesin. Başka çocukların anneleri yanmasın" dedi.

"YÜZÜ MOSMORDU, BÜTÜN KANI BİTMİŞTİ"

Acılı anne, "Benim öğrenmem; oğlum evdeydi, beni bekliyordu iş çıkışında. Eve geldim. Eve geldikten sonra 'Anne, dedi, kardeşimin yanına gideceğim' Oğlum da diğer oğlumla aynı kafeye arkadaşlarıyla gitmiş. Oğlum Atlas beni beklemiş evde gelmemi, ben geldikten sonra gitti. 'Oğlum geç kalma,' dedim, 'merak ederim' Ama gitti. Gittikten yarım saat sürdü sürmedi, ondan sonrasında ikiz kardeşi aradı: 'Anne, kardeşimi bıçakladılar, ölüyor, yetiş' diye. Olay yerine gittiğimde oğlum can çekişiyordu zaten. Kalp masajı yapıyorlardı orada da ama yüzü mosmor, bütün kanı bitmişti. Bütün kanı gitmişti. Sonra ambulans geldi ama ambulans da çok geç geldi. Ambulansta kalbini tekrar çalıştırdılar, hastaneye gittik. Hastanede ameliyata aldılar acil. Bir buçuk saat sürdü. Yarım saat bile yaşayamadı yavrum. Yarım saat sürmemiştir yaşaması. 'Vefat etti,' dediler, 'öldü,' dediler. 'Öldü' dediler, yavrumu bitirdi, bitti. O cani katil çocuğumu öldürdü. Kendi ne olacağı belli değil, ne olacağının. Ömrü boyunca hapis yatmasını istiyorum. Atlas için adalet istiyorum. Herkesin sesimi duymasını istiyorum" ifadelerini kullandı.

"CEBİNDE BIÇAKLA GEZEN ÇOCUK CİNAYET İŞLEMEK İÇİN YOLA ÇIKMIŞTIR"

Atlas'ın teyzesi Şaziye Pamuk, "Çocuğumuzun kanını adalet temizleyecek, ben buna inanıyorum. Buna inanmak istiyorum. Bu kaçıncı... Cebinde bıçakla gezen çocuk cinayet işlemek için yola çıkmıştır. Bunu başka türlü anlamak mümkün değildir. Büyük hakimlerimiz, savcılarımız, Adalet Bakanlığımız duysun. Bunu ben bir insan olarak düşünüyorum, adaletimiz bunu biliyordur, düşünüyordur. Böyle olacağına inanıyorum. Lütfen yetişkin bazında yargılansın. Gerekli cezayı alsın. Bizim canımızı geri getirmez, getirmez. Ama o da, o da kimsenin canını bir daha yakamasın" dedi.

Fenerbahçe gözünü kararttı: N'Golo Kante transferinde ortalık karıştı!

Suriye ordusu Halep'in doğusuna kadar ilerledi: YPG köşeye sıkıştı geri çekiliyor!