TÜİK 2024 Şubat ayı ve yıllık enflasyon rakamlarını açıkladı! Rakamlar beklentilerin üzerinde oldu

Türkiye istatistik kurumu (TÜİK) 2024 Şubat ayı ve yıllık enflasyon rakamlarını aylık bazda 4.53 yıllık bazda 67.07 olarak açıklayarak rakamlar beklentilerin üzerine geldi.

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TÜİK 2024 Şubat ayı ve yıllık enflasyon rakamlarını açıkladı! Rakamlar beklentilerin üzerinde oldu

Son dakika haberleri: Türkiye İstatistik Kurumu, şubat ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.

ENFLASYON RAKAMLARI BEKLENTİLERİN ÜZERİNDE OLDU

Türkiye'nin şubat ayı enflasyon rakamları belli oldu. Enflasyon şubat ayında aylık bazda yüzde 4,53 yükseliş kaydetti. Enflasyon yıllık bazda ise 67,57'ye yükseldi.

TÜİK'in açıkladığı verilere göre TÜFE'deki değişim şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 4,53, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 11,54, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 67,07 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 55,91 olarak gerçekleşti.

Ekonomistler enflasyonun aylık bazda yüzde 4 yükseleceği öngörüsünde bulunurken, yıllık enflasyonun yüzde 66,30'a çıkmasını bekliyordu.

Ocak ayında yıllık enflasyon yüzde 64,86'ya yükselmişti. Aylık bazda ise yüzde 6,7'lik artış kaydedilmişti. Ekonomi yönetimi, ocak ayındaki enflasyon artışını geçici olarak nitelendirmişti.

EN YÜKSEK ARTIŞ LOKANTA VE OTELLERDE

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 43,44 ile giyim ve ayakkabı oldu. Yıllık bazda en yüksek artış yüzde 94,78 ile lokanta ve otellerde gerçekleşti.

ÖNCÜ GÖSTERGELER YÜKSELİŞE İŞARET ETTİ

Öncü göstergeler de enflasyonda yükselişe işaret etti. İstanbul'un enflasyonu aylık bazda yüzde 4,07 artarken, yıllık yüzde 76,58'e yükseldi.

Türk-İş verilerine göre Ankara'da gıda harcamaları şubat ayında yüzde 8 arttı. Gıda harcamalarındaki değişim son 12 ay itibarıyla yüzde 72,49 olarak hesaplandı.

ENFLASYON HEDEFİ YÜZDE 36

Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Osman Cevdet Akçay, şubat ayındaki enflasyon raporu sunumunda, aylık enflasyondaki eğilime dikkat edeceklerini söylemişti.

TCMB, yıllık enflasyonun mayıs ayında yüzde 73 ile zirve yapacağını, yıl sonunda ise yüzde 36'ya gerileyeceğini öngörüyor.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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