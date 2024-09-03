TÜİK 2024 Ağustos ayı enflasyon rakamını 2.47 yıllık ise 51.97 olarak açıkladı

Son dakika haberleri: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) merakla beklenen enflasyon rakamlarını açıklayarak enflasyonun Ağustos ayında yüzde 2.47, yıllık olarak ise 51.97 olarak açıkladı

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Google News
TÜİK 2024 Ağustos ayı enflasyon rakamını 2.47 yıllık ise 51.97 olarak açıkladı

Son dakika haberleri: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ağustos ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜİK'e göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık yüzde 2,47 arttı, yıllık enflasyon ise yüzde 51,97'ye geriledi.

ENFLASYONDA DÜŞÜŞ DEVAM EDİYOR

Bağımsız araştırma kuruluşu ENAG'a göre ise enflasyon Ağustos ayında yüzde 3,47 arttı, E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı ise yüzde 90,35 olarak gerçekleşti.

Reuters haber ajansının anketine katılan ekonomistler, TÜFE'nin konutlarda kullanılan doğalgaza yapılan zammın ardından Ağustos ayında aylık yüzde 2,64 artmasını, yıllık olarak ise baz etkisinin katkısıyla düşüşünü sürdürmesi ve yüzde 52,2 seviyesinde gerçekleşmesini bekliyordu.

2024 YILI AYLARA GÖRE ENFLASYON RAKAMLARI

2024 başında yapılan fiyat ayarlamaları ve asgari ücret zammının etkisiyle Ocak ve Şubat ayında TÜFE sırasıyla aylık yüzde 6,7 ve yüzde 4,53 arttı.

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Yıl sonu Dolar ne kadar olacak? ABD’li dev Goldman Sachs dolar tahmini
Yıl sonu Dolar ne kadar olacak? ABD’li dev Goldman Sachs dolar tahmini
Bakan Şimşek ilk kez böyle konuştu! "Zorlu dönem geride kaldı"
Bakan Şimşek ilk kez böyle konuştu! "Zorlu dönem geride kaldı"
SSK ve Bağkur emeklileri dikkat! Maaş zamlarında yeni sistem geliyor
SSK ve Bağkur emeklileri dikkat! Maaş zamlarında yeni sistem geliyor
Bankalardan eğitim harcamalarına için faizsiz kredi! Hangi banka kaç taksitle ne kadar veriyor?
Bankalardan eğitim harcamalarına için faizsiz kredi! Hangi banka kaç taksitle ne kadar veriyor?
Son Haberler
Balık bereketiyle geldi! Fiyatlar yarı yarıya düştü
Balık bereketiyle geldi! Fiyatlar yarı yarıya düştü
Şeref Oğuz'dan İmam hatip mezunlarını kızdıracak sözler! İmam hatip mezunlarının yüzde 82'si deist oluyor'
Şeref Oğuz'dan İmam hatip mezunlarını kızdıracak sözler! İmam hatip mezunlarının yüzde 82'si deist oluyor'
Galatasaray'ın yeni transferi Victor Osimhen kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? Futbol kariyeri
Galatasaray'ın yeni transferi Victor Osimhen kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? Futbol kariyeri
Herkes şaşkın! Dünya Galatasaray'ın 100 milyon Euro'luk golcüsünü konuşuyor
Herkes şaşkın! Dünya Galatasaray'ın 100 milyon Euro'luk golcüsünü konuşuyor
2 Eylül Pazartesi akaryakıt fiyatları ne kadar? Çin'den gelen ekonomik veriler brent petrolde sert düşüşe neden oldu!
2 Eylül Pazartesi akaryakıt fiyatları ne kadar? Çin'den gelen ekonomik veriler brent petrolde sert düşüşe neden oldu!
TÜİK 2024 2. çeyrek yılı büyüme rakamlarını açıkladı! Ekonomi 2. çeyrekte 2.5 büyüdü
TÜİK 2024 2. çeyrek yılı büyüme rakamlarını açıkladı! Ekonomi 2. çeyrekte 2.5 büyüdü
Çok Okunanlar
Herkes şaşkın! Dünya Galatasaray'ın 100 milyon Euro'luk golcüsünü konuşuyor
Herkes şaşkın! Dünya Galatasaray'ın 100 milyon Euro'luk golcüsünü konuşuyor
Meteoroloji kuvvetli yağış nedeniyle İstanbul dahil olmak üzere bir çok ili uyardı! 3 Eylül 2024 Salı hava durumu nasıl olacak?
Meteoroloji kuvvetli yağış nedeniyle İstanbul dahil olmak üzere bir çok ili uyardı! 3 Eylül 2024 Salı hava durumu nasıl olacak?
''Darbe anayasasından kurtulmalıyız'' 3 Eylül 2024 Salı gazete manşetleri
''Darbe anayasasından kurtulmalıyız'' 3 Eylül 2024 Salı gazete manşetleri
Kayıp Narin bulundu mu? Amcası itiraf etti mi? Narin Güran son dakika
Kayıp Narin bulundu mu? Amcası itiraf etti mi? Narin Güran son dakika
Milyonlar bunu bekliyor! Emekli maaşları için sürpriz öneri!
Milyonlar bunu bekliyor! Emekli maaşları için sürpriz öneri!
Dolar ve Euro ne kadar oldu? 2 Eylül döviz kuru
Dolar ve Euro ne kadar oldu? 2 Eylül döviz kuru
Yorumlananlar
31 Ağustos altın fiyatları ne kadar! Güncel gram, çeyrek, cumhuriyet ve ons altın fiyatları
31 Ağustos altın fiyatları ne kadar! Güncel gram, çeyrek, cumhuriyet ve ons altın fiyatları