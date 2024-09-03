TÜİK 2024 Ağustos ayı enflasyon rakamını 2.47 yıllık ise 51.97 olarak açıkladı

Son dakika haberleri: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ağustos ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜİK'e göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık yüzde 2,47 arttı, yıllık enflasyon ise yüzde 51,97'ye geriledi.

ENFLASYONDA DÜŞÜŞ DEVAM EDİYOR

Bağımsız araştırma kuruluşu ENAG'a göre ise enflasyon Ağustos ayında yüzde 3,47 arttı, E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı ise yüzde 90,35 olarak gerçekleşti.

Reuters haber ajansının anketine katılan ekonomistler, TÜFE'nin konutlarda kullanılan doğalgaza yapılan zammın ardından Ağustos ayında aylık yüzde 2,64 artmasını, yıllık olarak ise baz etkisinin katkısıyla düşüşünü sürdürmesi ve yüzde 52,2 seviyesinde gerçekleşmesini bekliyordu.

2024 YILI AYLARA GÖRE ENFLASYON RAKAMLARI

2024 başında yapılan fiyat ayarlamaları ve asgari ücret zammının etkisiyle Ocak ve Şubat ayında TÜFE sırasıyla aylık yüzde 6,7 ve yüzde 4,53 arttı.