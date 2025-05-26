TSK'ya sızan fetöcü muvazzaf askerler hakkında önemli gelişme!

İstanbul merkezli 36 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonda yakalanan 62 muvazzaf askerden 60'ı için tutuklama talep edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetlerinde (TSK) halen deşifre edilemeyen örgüt mensuplarının, 15 Temmuz darbe girişimine katılanlara oranla daha fazla olduğu bildirildi.

Bu yönüyle FETÖ'nün devletin anayasal düzeni ve bekası açısından halen en büyük tehlikeyi ihtiva eden terör örgütü konumunda bulunduğu belirtilen açıklamada, TSK'ya sızmış örgüt mensuplarının deşifresinde en etkili ve önde gelen soruşturma yönteminin örgüt içi iletişim yöntemlerinden "örgüt mensubu asker şahıslardan sorumlu sivil şahısların asker şahıslarla örgütsel irtibat amacıyla kullandığı büfe, market, fatura ödeme merkezi vb. yerlerde kurulu kontörlü hatlar ile kamuya açık yerlerde kurulu ankesörlü hatlardan örgütsel iletişim tarzına uygun şekilde irtibatın tespit edilmesi" olduğu vurgulandı.

36 İLDE NEFES KESEN OPERASYON

İstanbul merkezli 36 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonda yakalanan 62 muvazzaf askerden 60'ı için tutuklama talep edildi.

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