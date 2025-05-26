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Son dakika: Usta sanatçı İlhan Şeşen hayatını kaybetti!

Hastanede kanser tedavisi gören usta sanatçı İlhan Şeşen’den kötü haber geldi. Usta sanatçı Şeşen 76 yaşında vefat etti.

Son dakika: Usta sanatçı İlhan Şeşen hayatını kaybetti!
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Son dakika: Usta sanatçı İlhan Şeşen hayatını kaybetti!

Hastanede kanser tedavisi gören usta sanatçı İlhan Şeşen’den kötü haber geldi. Usta sanatçı Şeşen 76 yaşında vefat etti.

Uzun süredir kanser tedavisi gören usta sanatçı İlhan Şeşen’den kötü haber geldi. Usta sanatçı 76 yaşında vefat etti.

Son dakika: Usta sanatçı İlhan Şeşen hayatını kaybetti!

“Sarılınca Sana”, “Ellerimde Çiçekler” ve “Neler Oluyor Bize” gibi dillerden düşmeyen şarkılara imza atan usta sanatçı İlhan Şeşen, 2023 yılında akciğer kanseri teşhisi konulmuştu.

Usta sanatçıdan kötü haber geldi. Şeşen 76 yaşında hayatını kaybetti.

VEFAT HABERİNİN AİLESİ DUYURDU

Ünlü sanatçının ailesi şu mesajı paylaştı:

Son dakika: Usta sanatçı İlhan Şeşen hayatını kaybetti!

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