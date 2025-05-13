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Orta Doğu adetleri Donald Trump'ı aştı: İkram karşısında acemiliğini gizleyemedi!

Orta Doğu adetleri Donald Trump'ı aştı: ABD Başkanı Donald Trump, ikinci başkanlık dönemindeki Körfez turunun ilk ayağında Suudi Arabistan'ı ziyaret etti.

Orta Doğu adetleri Donald Trump'ı aştı: İkram karşısında acemiliğini gizleyemedi!
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Orta Doğu adetleri Donald Trump'ı aştı: İkram karşısında acemiliğini gizleyemedi!

ABD Başkanı Donald Trump, ikinci başkanlık dönemindeki Körfez turunun ilk ayağında Suudi Arabistan'ı ziyaret etti. Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile bir araya gelen Trump'ın kendisine kahve ikram edildiği sırada kaydedilen görüntüleri ise görüşmeye damga vurdu.

Trump'ın Orta Doğu adetleri Donald Trump'ı aştı: İkram karşısında acemiliğini gizleyemedi!

ABD Başkanı Donald Trump, ikinci başkanlık döneminin ilk Körfez turu kapsamında Suudi Arabistan'a gitti. Trump, dört gün boyunca Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne ziyarette bulunacak.

Trump'ın Orta Doğu adetleri Donald Trump'ı aştı: İkram karşısında acemiliğini gizleyemedi!

GÖRÜŞMEYE DAMGA VURAN ANLAR

Körfez turunda ilk durağı olan Suudi Arabistan'da Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile bir araya gelen Trump'un kendisine kahve ikram edildiği anlarda sergilediği garip hareketler görüşmeye damga vurdu.

Trump'ın Orta Doğu adetleri Donald Trump'ı aştı: İkram karşısında acemiliğini gizleyemedi!

GÖREVLİYİ ÇAĞIRAMADI

İkram edilen kahveyi içmeyen, fincanı elinde tutarak tepeden içine bakan ve adeti bilmediği için görevliyi çağıramayan Trump'ın çevresinde olan biteni şaşkın bakışlarla izlediği görüldü.

Trump'ın Orta Doğu adetleri Donald Trump'ı aştı: İkram karşısında acemiliğini gizleyemedi!

Trump'ın bir daha istemediğini belirtmek için, fincanı sallaması yeterliydi.
Ama kibarca düz uzatırsa, kahveciye "yeniden koy" demek.

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