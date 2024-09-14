Top oynamaya değil yemeğe gitmişler! Sosyal medya fenomeni ve arkadaşlarının 33 bin TL halı saha ücreti tartışma yarattı

Sosyal medya fenomeni İbrahim Tilaver ve arkadaşlarının gittiği halı sahada hesap 33 bin 850 TL geldi. Söz konusu görüntüler gündem oldu. Hesabın açıklanmasıyla birlikte ortamın gerildiği gözlendi.

33 BİN LİRA HESAP ÖDEDİLER

Sonrasında halı sahanın sahibi ise hesabın neden geldiğini açıkladı. Maç yapan grubun yedikleri ve içtikleri dikkat çekti. Saha sahibi grubun 3 tepsi baklava, 58 adet tost, 13 köfte, 62 adet soğuk içecek, 14 adet soda, 98 adet çay, 136 su yiyip içtiği belirtildi. İşletme, siparişlerin kayıt altında olduğunu belirterek durumu ispat edebileceğini söyledi.

İşte 33 bin lira tutan o liste;

18 kg baklava

58 adet tost

13 köfte

62 adet soğuk içecek

14 adet soda

98 adet çay

136 su

36 adet tadelle

5 adet büsküvi

3 adet satılık şhort

5 adet kiralık ayakkabı