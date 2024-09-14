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Top oynamaya değil yemeğe gitmişler! Sosyal medya fenomeni ve arkadaşlarının 33 bin TL halı saha ücreti tartışma yarattı

Sosyal medya fenomeni İbrahim Tilaver ve arkadaşlarının gittiği halı sahada hesap 33 bin 850 TL gelmesi üzerine tartışma yaşandı. Halı saha sahibi hesabı tek tek açıkladı.

Top oynamaya değil yemeğe gitmişler! Sosyal medya fenomeni ve arkadaşlarının 33 bin TL halı saha ücreti tartışma yarattı
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Sosyal medya fenomeni İbrahim Tilaver ve arkadaşlarının gittiği halı sahada hesap 33 bin 850 TL geldi. Söz konusu görüntüler gündem oldu. Hesabın açıklanmasıyla birlikte ortamın gerildiği gözlendi.

33 BİN LİRA HESAP ÖDEDİLER

Sonrasında halı sahanın sahibi ise hesabın neden geldiğini açıkladı. Maç yapan grubun yedikleri ve içtikleri dikkat çekti. Saha sahibi grubun 3 tepsi baklava, 58 adet tost, 13 köfte, 62 adet soğuk içecek, 14 adet soda, 98 adet çay, 136 su yiyip içtiği belirtildi. İşletme, siparişlerin kayıt altında olduğunu belirterek durumu ispat edebileceğini söyledi.

İşte 33 bin lira tutan o liste;

18 kg baklava
58 adet tost
13 köfte
62 adet soğuk içecek
14 adet soda
98 adet çay
136 su
36 adet tadelle
5 adet büsküvi
3 adet satılık şhort
5 adet kiralık ayakkabı

Kaynak:Bölge Gündem Haber

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