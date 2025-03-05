Tiryakilere kötü haber: Sigara fiyatlarına zam geldi! İşte, o sigaraların yeni fiyatları...

Diğer Sigara Grupları da Zamma Hazırlanıyor

Sektör temsilcilerine göre, bu fiyat artışı sadece JTİ grubuyla sınırlı kalmayacak. Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, bu artışın diğer sigara grupları tarafından da yapılabileceği uyarısını yaptı. Aybaş, "8-9 TL arasında bir zam yapılabilir" şeklinde bir açıklama yaptı. Bu durum, sigara kullanıcıları ve tütün sektörü için önemli bir gelişme.