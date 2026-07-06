Altın fiyatları hareketlendi mi? Bugün 1 gram altın, çeyrek, cumhuriyet ve ons altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

ABD’de beklentilerin altında kalan istihdam verileri, Fed’in faiz artırımı beklentilerini zayıflatırken altın fiyatlarını iki haftanın en yüksek seviyelerine taşıdı. Bugün 1 gram altın, çeyrek, cumhuriyet ve ons altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte, 6 Haziran 2026 Pazartesi, güncel altın fiyatları...

1 12 ABD’de beklentilerin altında kalan istihdam verileri, Fed’in faiz artırımı beklentilerini zayıflatırken altın fiyatlarını iki haftanın en yüksek seviyelerine taşıdı. Bugün 1 gram altın, çeyrek, cumhuriyet ve ons altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte, 6 Haziran 2026 Pazartesi, güncel altın fiyatları... 2 12 Piyasaların odağında şimdi Fed toplantı tutanakları ve doların seyri bulunuyor. Öte yandan JPMorgan, altın fiyatı beklentilerini talep zayıflığı nedeniyle düşürdü ve güçlü ABD verilerinin altın fiyatlarını daha da düşürebileceği konusunda uyardı. 3 12 ABD istihdam verilerinin beklentilerin altında kalmasıyla altın fiyatları iki haftanın zirvesine yakın seyrediyor. Fed’in faiz artırma beklentilerini zayıflatan kritik gelişmenin ardından spot altın piyasasında hareketlilik arttı. Uzmanlar, doların gücü ve çarşamba günü açıklanacak Fed tutanaklarına odaklandı. 4 12 Geçtiğimiz hafta ABD’de açıklanan ve beklentilerin altında kalan istihdam raporu, Fed’in faiz artırma ihtimalini zayıflattı. Bu gelişmeyle destek bulan spot altın, 22 Haziran’dan bu yana en yüksek seviyesini test etti. Spot altın, 6 Temmuz saat 08.00 itibarıyla yüzde 0,22 düşüşle 4 bin 160 dolardan işlem görüyor. 5 12 Aynı dakikalarda gram altın ise yüzde 0,23 değer kaybederek 6 bin 262 lira seviyesinde bulunuyor. 6 12 6 HAZİRAN 2026 PAZARTESİ ALTIN FİYATLARI 7 12 GÜÇLÜ DOLAR YÜKSELİŞİ SINIRLADI ABD doları, diğer para birimleri karşısında yüzde 0,1 değer kazandı. Dolar endeksindeki bu yükseliş, dolar cinsinden fiyatlanan altını diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar açısından daha pahalı hale getirerek yükselişi sınırlayan en önemli faktörlerden biri oldu. 8 12 DÖRT HAFTALIK DÜŞÜŞ SERİSİ SONA ERDİ ABD’de tarım dışı istihdam verilerinin beklentilerin altında kalması, kalıcı enflasyon ve uzun süre yüksek seyreden faiz oranlarına ilişkin endişeleri hafifletti. Bu gelişmenin ardından altın, geçtiğimiz hafta yüzde 2’nin üzerinde değer kazanarak dört haftadır devam eden düşüş serisini sonlandırdı. 9 12 FED BEKLENTİLERİ DEĞİŞTİ Perşembe günü açıklanan veriler, ABD’de haziran ayında istihdam büyümesinin belirgin şekilde yavaşladığını ve önceki iki aya ilişkin verilerin aşağı yönlü revize edildiğini gösterdi. Soğuyan iş gücü piyasası, Fed’in yakın vadede faiz artırma ihtimalini düşürdü. 10 12 GÖZLER FED TUTANAKLARINDA Faiz getirisi olmayan bir varlık olan altın, düşük faiz ortamından destek buluyor. Yatırımcılar şimdi çarşamba günü yayımlanacak Fed’in 16-17 Haziran toplantısına ait tutanakları takip ediyor. Tutanaklardan gelecek mesajların para politikasının geleceğine ilişkin önemli ipuçları vermesi bekleniyor. 11 12 JP MORGAN’DAN YIL SONU ALTIN TAHMİNİ J.P. Morgan, kritik sektörlerden gelecek altın talebinin beklentilerin altında kalabileceğini belirtti. Banka, bu nedenle yükselişin sınırlanabileceğini öngörürken altın fiyatlarının üçüncü çeyrekte 4 bin 300 dolar, dördüncü çeyrekte ise 4 bin 500 dolar seviyelerinde dengeleneceğini tahmin etti. 12 12 GÜMÜŞ VE PLATİNDE SON DURUM Altındaki hareketlilik diğer değerli metallere de yansıdı. 23 Haziran’dan bu yana en yüksek seviyesini gören spot gümüş, zirvenin ardından yüzde 0,87 gerileyerek 61,84 dolara indi. Platin yüzde 0,59 düşüşle bin 638 dolardan, paladyum ise yüzde 0,18 kayıpla bin 271 dolardan işlem görüyor.



