TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu sert konuştu: Operasyonlar derinleştikçe Türk futbolunda bir panik havası esiyor!

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, gündemdeki gelişmeler ve hakem hataları ile ilgili basın toplantısında dikkat çeken açıklamalarda bulundu...

Futbolda bahis soruşturması genişleyerek devam ederken aralarında futbolcu Mert Hakan Yandaş, Alassane Ndao ve Metehan Baltacı'nın yanı sıra eski kulüp başkanı Murat Sancak tutuklanmıştı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Riva'da basın toplantısında konuşuyor.

İşte TFF Başkanı'nın açıklamaları:

"Üzüntümüz o ki, Biz dünyanın öteki ucunda milli duyguları yaşarken Türkiye'de kişisel hesaplar peşinde koşanlar bu milli duyguları yaşamamamıza vesile oldular. Kuranın sevincini yaşayamadık buradaki açıklamalardan dolayı. Bu kadar basit olmamalı.

Biz 3-5 sene daha kalalım düşüncesinde değiliz. Seçime 12 gün kala karar verdik, Cenab-ı Allah bu kutsal görevi nasip etti. Bu kadar kısa sürede bu kadar değerli insan bir araya geldiyse Cenab-ı Allah bize bir görev biçti diye oldu. İlkemiz şeffaf, adaletli ve herkese eşit mesafede olmaktı. Bugüne kadar başardık, bundan sonra da aynı şekilde devam edeceğiz.

"BİZİ ESKİ YÖNETİMLERLE KARŞILAŞTIRMASINLAR"

Bizi eski yönetimlerle karıştırmasınlar. Biz bu camia güçlü, şu güçlü diye onlarla geçinelim de 3 gün fazla kalalım düşüncesinde değiliz. Biz görüştüğümüzde ne kadar şeffaf olduğumuzu alt liglerdeki kulüp başkanları defalarca anlattı. Kapımız herkese açık. 3. Lig'in sonundaki takımla, Süper Lig'in başındaki takımın arasında hiçbir zaman fark olmadı, hepsine aynı değeri verdik, vermeye devam edeceğiz.

Amacımız Türk futboluna hizmet etmek. Edemeyeceğimizi anladığımız anda burada durma niyetimiz yok. Yıllardır Türk futbolun sorunları kapı arkasına süpürgeyle atıldı. Öyle rezil kararlar alındı ve suçlar örtbas edildi ki buradaki sorunların yegane sorumlusu, bu iradesizlikti. Biz arkadaşlarımızla ve toplum desteğiyle beraber yarınlar için temiz futbolu bırakma sorumluluğu taşıyoruz.

"CUMHURBAŞKANIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Yaptığımız operasyonların hepsi yarınlar, güzide kulüplerimizin alın teriyle sahada emeklerinin karşılığını alması, ahlaklı futbol için. Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum, iradesi Türk futbolunun temizlenmesi adına.

Biz sportif olarak bakıp ona göre cezalar veriyoruz, İstanbul Başsavcımız Akın Gürlek'e teşekkür ediyorum. Cesur, cesaretli ve titiz şekilde Türk futbolunun illegal yönden bulaştığı bataklıktan kurtulması için verdiği mücadeleden dolayı...

"OPERASYONLAR DERİNLEŞTİKÇE TÜRK FUTBOLUNDA BİR PANİK HAVASI ESİYOR"

Üzülerek görüyorum, operasyonlar derinleştikçe Türk futbol ailesinde bir panik havası esiyor. Bunu yüce Türk milleti görüyor. Konuşmalara, tavırlara yansıyor. Nereye yansırsa yansının girdiğimiz bu yolda, Peygamber Efendimiz'in sözü var 'Kızım Fatıma da olsa kolunu keserim' diye. Kayrılan oluyor mu diye sözler var, bunun vebali var. Görevli arkadaşlara 'Tırnak kadar müsamaha göstermeyeceksiniz, tırnak kadar adaletsiz davranmayacaksınız' diye.

Engellemeler söz konusu olursa taviz vermeden bu koltuklardan kalkacak kadar iradeye sahibiz yönetim kurulu olarak. Kişisel olarak Cenab-ı Allah nasip etti Türk futbolunu yönetiyoruz. Bizim güzide kulüplerle kavgamız olmaz, etik olarak yakışmaz. Biz bir kulüp değiliz. Futbol ailesini yönetiyoruz, bu görevi de futbol ailesi verdi. Futbol ailesinin içinde kavga etmesini tasvip etmiyoruz. Biz tarihin en şeffaf, adil yönetimiyiz. Kapımız açık. Gelen herkes de aynı hoşgörüyle, titizlikle tarafsız yaklaşımımız var. Gelenler de buradan memnun ayrılıyor.

"YASİN KOL, F.BAHÇE-G.SARAY MAÇININ SONUCUNA ETKİ ETMEMİŞ"

Galatasaray Kulübü Başkanımız ve Başkan vekilimiz geldiler görüştüler. Dursun Ağabey diyorum, Abdullah kardeşimize de kardeşimiz diyorum, o da bana ağabey diyor. Maçla ilgili şikayetleri vardı. Maçta 1 pozisyon var, hakem arkadaşım sarı kart göstermemiş. Orada serzenişte bulunması gereken Fenerbahçe, Fenerbahçe sekiz kişiyle atak yaparken hakem pozisyonu durdurup yerde yatan arkadaşın yanına gitti. Derbilerde çok şeyler gördük, nasıl kararlar aldığını... Bu işten en muzdarip kulüp başkanı benim. O açıdan da insanlar bakmalı. Hakem maçın sonucuna etki etmemiş. Algıyla iş yaptırılmayacağını kulüplerimiz bilmeli. Bizi eski yönetimlerle karıştırmasınlar. Biz doğruları yapmakla yükümlüyüz. İnsanlarla iyi geçinelim, burada uzun kalalım diye derdimiz yok. Allah yanlış yapmayı bize nasip etmesin.

"BU KOLTUĞA NE KATABİLİRSİN MÜCADELESİ VERİYORUZ"

Dünyada, Türk futbolunun itibarı her zamankinden fazla. Arkadaşımızın biri Infantino'nun yanına gitti, o da 'Değerli dostum, büyük başkan İbrahim nerede?' dedi. Bu sözü fazla duyamazsınız. Bu Türk milletinin verdiği güç, biz onu yansıtıyoruz. Bu koltuktan güç alma değil, bu koltuğa ne katabilirsin mücadelesini veriyoruz."

İNSANLAR BİZLE KONUŞURKEN KUZU GİBİ...

İnsanlar bizimle konuşurken karşımızda kuzu gibi.. Dostluk mesajları veriyoruz.. Kameraları görünce aslan yavrusu kesilirseniz, bizim de vereceğimiz cevap elbet var!

Galatasaray'dan bahsettik, bugün Şampiyonlar Ligi'nde maçı var. İnsanlar 'maç öncesinde niye kulüp isminden bahsettiniz' diyebilirler. Biz Dünya Kupası'na katılmaya yaklaşmışken, milli duyguları bu açıklamalardan dolayı yaşayamadım, üzüntü yaşadım. Biz bunu yaparken bugün Monaco'da olmam gerekiyordu benim, Dursun Ağabey'in eşi, eşimi davet etmişti. Ben de davetliydim. Dostane konuşmalardan sonra bu açıklamaları yapmanın ne kendilerine ne Türk futboluna faydası var.

"GALATASARAY'A MONACO KARŞISINDA BAŞARILAR DİLİYORUM"

Liverpool eski Liverpool değil dedim. Liverpool'u yendi. İnanıyorum ki, Monaco'ya karşı üstün başarılar diliyorum. Galatasaray'ın Monaco'yu yenip geleceğine sonsuz inancım var.

SORU: Üzerinizdeki baskından dolayı görevi bırakma düşünceniz var mı?

CEVAP - İbrahim Hacıosmanoğlu: Adil yaklaşımımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Yanlışa düştüğümüzü anladığımız anda, bu kutsal görevi bırakmasını bilecek kadar onurlu insanlarız.

SORU: İyi niyetinizi anlıyoruz, sahadaki hakem kararları farklı bir tablo sergiliyor...

CEVAP - İbrahim Hacıosmanoğlu: Hakemlik müessesi travma yaşadı. Bu işin eskiden en büyük mustaribi benim. Eskiye kıyasla hakemlerin performansı daha iyi. Bu genç kardeşlere destek olursak sonuç alırız. Sana göre hata, kurala göre olmayan konudan ötürü hakemlere baskı kurmaya kalkarsanız sağlıklı ortamı yakalayamayız. Size burada 40 seneyi sayarsam, kapı arkasında konuşup önünde konuşma cesareti olmayan insanları burada sıralarsam o insanların sokağa çıkacak yüzü olmaz. Medya da taraflı değil adil katkı peşine düşmeli. Ufak hataları büyük hatalar gibi göstermeyelim. Hakemlere hep beraber destek olacağız, Türk futbolunu güzel yarınlara taşımak istiyorsak...

"BİZE BASKI YAPILAMAZ!"

SORU: Konuşmanızda 3-4 kez koltuktan kalkarız dediniz, baskı mı hissediyorsunuz?"

CEVAP - İbrahim Hacıosmanoğlu: Ne benim ne yönetimin bu yola çıktığımız zamanda nasıl görev yapacağı bilinciyle çıktık. Baskılarla ilgili bizim... Bize baskı yapılmayacağını kamuoyu çok iyi biliyor. Yanlış yapana baskı yapılır. Cenab-ı Allah bize yanlış yapmayı nasip etmesin. Bu görevi Cenab-ı Allah nasip etti, kainatı yaratan bu hesabı yapıyor, sizin hesap yapmanıza gerek yok. Bizim baskılarla söz konusu olması mümkün değil. Biz Türk futbol ailesine layıkıyla hizmet edemeyeceğimiz anda bırakırız, bu irade bizde var.

SORU: Galatasaray - Samsunspor maçındaki son dakika pozisyonu... Bu bir hata mı? VAR'ın devreye girmemesi hata mı? İlk duyduğunuzda neler hissetiniz? Kulüp başkanlarının buraya gelmesi olumlu mu?"

CEVAP - İbrahim Hacıosmanoğlu: Hakem arkadaşların sahadaki insani hatalarını kabul ediyorum ama VAR'da seyrediyorsunuz, sağlıklı karar almak zorundasınız. Başkanlar TFF'ye gelmeyecek de bakanlığa mı gidecek, elbette buraya gelecekler. Biz kapımızı açtık, şeffaf olacağız dedik. Amatör başkanlar da dahil gelir. Biz randevuyla çalışmıyoruz. Sabah 9, akşam 5 buradayız. Ben özel işimde bu kadar mesai yapmadım. Kulüp başkanları elbette gelecek, yanlışımız varsa söyleyecekler örteceğiz, onların varsa biz söyleyeceğiz.

