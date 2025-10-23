  1. Anasayfa
  2. Gündem
  3. Televizyon fiyatı bin liradan satıldı: Mağaza savaş alanına döndü!

Televizyon fiyatı bin liradan satıldı: Mağaza savaş alanına döndü!

Konya'da bir markette özel indirimde 32 ekran televizyonlar bin liradan satışa sunulunca izdiham meydana geldi...

Televizyon fiyatı bin liradan satıldı: Mağaza savaş alanına döndü!
Yayınlanma:

Televizyon fiyatı bin liradan satıldı: Mağaza savaş alanına döndü!

Konya'da bir markette özel indirimde 32 ekran televizyonlar bin liradan satışa sunulunca izdiham meydana geldi...

Televizyon fiyatı bin liradan satıldı: Mağaza savaş alanına döndü!

Konya'da bir markette özel indirimde 32 ekran televizyonlar bin liradan satışa sunulunca izdiham yaşandı. Market içerisindeki izdiham cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Televizyon fiyatı bin liradan satıldı: Mağaza savaş alanına döndü!

Selçuklu ilçesinde faaliyet gösteren bir markette özel indirimle 32 ekran televizyonların bin liradan satışa sunulacağını duyanlar, sabahın erken saatlerinde kapı önünde kuyruk oluşturdu.

Televizyon fiyatı bin liradan satıldı: Mağaza savaş alanına döndü!

Market çalışanlarının kapıları açmasıyla içeriye giren kalabalık,sınırlı sayıdaki televizyonları alabilmek için birbiriyle yarıştı.

Televizyon fiyatı bin liradan satıldı: Mağaza savaş alanına döndü!

Zaman zaman tartışmaların da yaşandığı izdiham cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Lütfü Savaş, Özgür Özel arasındaki gerilim büyüyor: Özel hakkında suç duyurusu!Lütfü Savaş, Özgür Özel arasındaki gerilim büyüyor: Özel hakkında suç duyurusu!

Son dakika...Kayseri'de üniversite önünde kadın cinayeti!Son dakika...Kayseri'de üniversite önünde kadın cinayeti!

Son dakika! Ekim ayı faiz kararı açıklandı: İşte güncel faiz oranı...Son dakika! Ekim ayı faiz kararı açıklandı: İşte güncel faiz oranı...

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
Gündem
Abdullah Öcalan için "kurucu önder" demişti: Bahçeli ilk kez açıkladı!
Abdullah Öcalan için "kurucu önder" demişti: Bahçeli ilk kez açıkladı!
Lütfü Savaş, Özgür Özel arasındaki gerilim büyüyor: Özel hakkında suç duyurusu!
Lütfü Savaş, Özgür Özel arasındaki gerilim büyüyor: Özel hakkında suç duyurusu!
Bakanlık, o markaları kara listeye aldı: O, 3 ilimizde vatandaşa sucuk diye bakın ne yedirmişler!
Bakanlık, o markaları kara listeye aldı: O, 3 ilimizde vatandaşa sucuk diye bakın ne yedirmişler!
İmralı heyetinden önemli ziyaret: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile 3. kez görüşülecek
İmralı heyetinden önemli ziyaret: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile 3. kez görüşülecek
Laleli'de şok operasyon: 5 milyarlık kasa İmamoğlu'na mı ait?
Laleli'de şok operasyon: 5 milyarlık kasa İmamoğlu'na mı ait?
Bakanlık acımadı cezayı kesti! Müşterisinden cep telefon şarj parası almış tepkiler neden olmuştu
Bakanlık acımadı cezayı kesti! Müşterisinden cep telefon şarj parası almış tepkiler neden olmuştu
Özgür Özel'den Lütfü Savaş'a tehdit: Bunun hesabı sorulacak!
Özgür Özel'den Lütfü Savaş'a tehdit: Bunun hesabı sorulacak!