Televizyon fiyatı bin liradan satıldı: Mağaza savaş alanına döndü!
Konya'da bir markette özel indirimde 32 ekran televizyonlar bin liradan satışa sunulunca izdiham yaşandı. Market içerisindeki izdiham cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Selçuklu ilçesinde faaliyet gösteren bir markette özel indirimle 32 ekran televizyonların bin liradan satışa sunulacağını duyanlar, sabahın erken saatlerinde kapı önünde kuyruk oluşturdu.
Market çalışanlarının kapıları açmasıyla içeriye giren kalabalık,sınırlı sayıdaki televizyonları alabilmek için birbiriyle yarıştı.
Zaman zaman tartışmaların da yaşandığı izdiham cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
