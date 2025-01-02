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Tek vana Türkiye, Avrupa'da gaz krizi: 2 Ocak 2025 gazete manşetleri
Tek vana Türkiye, Avrupa'da gaz krizi: 2 Ocak 2025 gazete manşetleri
Yayınlanma:
02 Ocak 2025 08:41
2025 yılının ikinci günü 2 Ocak 2025 ulusal yayın yapan gazeteler okuyucularının karşısına hangi manşet ve başlıklarla çıktı İşte 2 Ocak 2025 gazete manşetleri
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