TCMB’nin Faiz Kararı Sonrası Bankalar Coştu! Vatandaş Sonunda Bunu da Gördü: 21 Yılın Zirvesi…

Geçtiğimiz hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, yıl son faiz kararını duyurmuştu. Faiz kararında yaşanan değişikliği ardından vatandaş gözünü bankalara dikti. Bankalardaki oranların değişmesiyle beraber son 21 yılın zirvesi görüldü. Parası olan koşa koşa bankanın yolunu tuttu…

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TCMB’nin Faiz Kararı Sonrası Bankalar Coştu! Vatandaş Sonunda Bunu da Gördü: 21 Yılın Zirvesi…

Merkez Bankası’nda yaşanan değişikliğin ardından politika faizi 360 derece değişti. Son 8 toplantıda faiz oranlarında hep artış yaşandı. Tek haneleri gören politika faizi neredeyse yüzde 50’ye geldi.

SON TOPLANTIDAN 250 BAZ PUAN ARTIŞ ÇIKTI

2023 yılının son toplantısında Merkez Bankası, faizi 250 baz puan artırdı. Daha öncesinde agresif artışlar gören faiz bu sefer düşük kaldı. Ancak buna rağmen yüzde 42,5 rakamı görüldü. Merkez Bankası, şu açıklamayı yaptı;

“Para Politikası Kurulu (Kurul) politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 40’tan yüzde 42,5 düzeyine yükseltilmesine karar vermiştir.”

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100 BİN LİRASI OLAN 5 BİN LİRA ALIYOR

Politika faizinin artışından hemen sonra gözler bankalara döndü. Bankalar faiz oranlarını değiştirdi. Rakamları gören vatandaş ise inanamadı. 100 bin liranın 32 gün vadeli olarak aylık getirisi ortalama 4 bin 559 liraya ulaştı.

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300 BİN LİRANIN FAİZİ ASGARİ ÜCRETİ GEÇİYOR

Yatırım arttığında ise durum daha da içler acısı olduğunu gösterdi. Halihazırda Türkiye’deki asgari ücret 11 bin 402 Türk Lirası. Ancak 300 bin lira ana para yatıran bir vatandaş asgari ücretten daha çok kazanıyor. Son faizlerle beraber 300 bin liranın getirisi 13 bin 676 lira oldu.

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1 MİLYON LİRANIN GETİRİSİ DUDAK UÇUKLATTI

Bir milyon yatıran bir vatandaşın ortalama kazancı ise aylık 100 bin lira. Bankadan bankaya değişen oranlara göre minimum kazanç 100 bin lira olurken, 120 bin liraya kadar aylık getiri sağlamak mümkün.

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