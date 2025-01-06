Tarım bakanlığı 2025 yılın ilk listesini yayınladı! Halkın sağlığı ile oynayan markaları tek tek ifşa etti
Tarım bakanlığı 2025 yılın ilk listesini yayınladı! Halkın sağlığı ile oynayan markaları tek tek ifşa etti
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Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda sahtekarlarına göz açtırmayarak 2025 yılın ilk listesini yayınladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Halkın sağlığı ile oynayan marka ve firmalar tek tek ifşa edildi. İşte, Kahve ve çikolatadan ilaç köfteden tek tırnaklı eti çıkan o marka ve firmalar.