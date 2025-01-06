Tarım bakanlığı 2025 yılın ilk listesini yayınladı! Halkın sağlığı ile oynayan markaları tek tek ifşa etti

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda sahtekarlarına göz açtırmayarak 2025 yılın ilk listesini yayınladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Halkın sağlığı ile oynayan marka ve firmalar tek tek ifşa edildi. İşte, Kahve ve çikolatadan ilaç köfteden tek tırnaklı eti çıkan o marka ve firmalar.

1 7 Gıda sahtekarları, vatandaşların sağlığını tehdit etti. Tarım ve Orman Bakanlığı ise yaptığı denetimlerle halk sağlığını tehdit eden markaları tek tek belirledi. 2 7 TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 2025'İN İLK LİSTESİNİ YAYINLADI Yapılan denetimlerde özellikle zeytinyağı, baharat, et ve kebap gibi gıdalarda taklit ve tağşişe rastlanması dikkat çekti. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yeni yılda yaptığı denetimlerde 2025 yılının ilk taklit ve tağşiş listesi ilan edildi. 3 7 Buna göre sahtekarların kıymadan çikolataya peynirden köfte ve kıymaya kadar pek çok üründe vatandaşların sağlığını nasıl tehlikeye attığı gözler önüne serildi. 4 7 KAHVE VE ÇİKOLATADAN İLAÇ, KÖFTEDEN TEK TIRNAK! Yapılan denetimlerde Gold İlaç Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ne ait kahvede ilaç, Öz Kasap Mustafa-Fatoş Şimşek markasına ait kıymada kanatlı ve tek tırnaklı eti, yine Öz Kasap Mustafa-Fatoş Şimşek markasına ait kuzu köftede tek tırnaklı eti tespit edildi. 5 7 Denetimler kapsamında incelenen firmalardan Aydaş Gıda Tarım Hayv. Eml. Nak. İnş. Tic. Ve san. Ltd. Şti. şirketine ait eritme peynirde natamisin, Centuar Gıda İlaç Kozmetik ve Kuyumculuk Sanayi Ticaret Anonim Şirketi'ne ait çikolatada ilaç etken maddesi tespit edildi. 6 7 ALINAN ÖRNEKLER BAKANLIĞA BAĞLI LABORATUVARLARDA İNCELENİYOR Tarım ve Orman Bakanlığı, denetimler sonrası örnek alınan ürünleri laboratuvarlarında test ediyor ve ürünlerin içindeki maddeleri tespit edildi. 7 7 İşte Tarım ve Orman Bakanlığı'nın açıkladığı son liste... KAYNAK: Tarım ve Orman Bakanlığı



