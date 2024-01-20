TAM LİSTE! AK Parti'nin İstanbul ilçe belediye başkan adayları belli oldu! İl başkanı Osman Nuri Kabaktepe tek tek arayarak tebliğ etti 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlerinde AK Parti'nin İstanbul ilçelerinde belediye başkan adayları belli oldu. İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, adayları tek tek arıyarak tebliğ etti.