TAM LİSTE! AK Parti'nin İstanbul ilçe belediye başkan adayları belli oldu! İl başkanı Osman Nuri Kabaktepe tek tek arayarak tebliğ etti

AK Parti'nin 31 Mart yerel seçimlerinde İstanbul İlçe Belediye Başkan adayları belli oldu.
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, sabah Haliç Kongre Merkezi’nde başkan adaylığı açıklanacak isimlere tek tek arayarak görev tebliği yaptı.
Kabaktepe, belediye başkan adaylarını programa davet etti.
İşte AK Parti'nin İstanbul ilçe belediye başkan adayları...
31 MART 2024 AK PARTİ İSTANBUL İLÇE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI
İstanbul BüyükŞehir Belediye Başkan Adayı: Murat Kurum
- Adalar: Sina Şen
- Ataşehir: Mustafa Naim Yağcı
- Beykoz: Murat Aydın
- Çekmeköy: Ahmet Poyraz
- Kadıköy: Veli Arslan
- Kartal: Hüseyin Karakaya
- Maltepe: Kadem Ekşi
- Pendik: Ahmet Cin
- Sancaktepe: Şeyma Döğücü
- Sultanbeyli: Ali Tombaş
- Şile: İlhan Ocaklı
- Tuzla: Şadı Yazıcı
- Ümraniye: İsmet Yıldırım
- Üsküdar: Hilmi Türkmen
- Bayrampaşa: İlknur Kovaç
- Beşiktaş: Serkan Toper
- Beyoğlu: Haydar Ali Yıldız
- Esenler : Tevfik Göksu
- Eyüpsultan: Deniz Köken
- Fatih: Mehmet Ergün Turan
- Gaziosmanpaşa: Haşan Tahsin Usta
- Kağıthane: Mevlüt Öztekin
- Sarıyer: Hüseyin Coşkun
- Sultan Gazi: Abdurrahman Dursun
- Şişli: Gökhan Yüksel
- Zeytinburnu: Ömer Arısoy
- Arnavutköy: Mustafa Candaroğlu
- Avcılar: Abdullah Küçükoğlu
- Bağcılar: Abdullah Özdemir
- Bahçelievler: Hakan Bahadır
- Bakırköy: Ali Talip Özdemir
- Başakşehir: Yasin Kartoğlu
- Beylikdüzü: Mustafa Günaydın
- Büyükçekmece: Recep Erol
- Çatalca: Mesut Üner
- Esenyurt: Hamit Öncü
- Güngören: Bünyamin Demir
- Küçükçekmece: Aziz Yeniay
- Silivri: Volkan Yılmaz