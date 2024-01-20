TAM LİSTE! AK Parti'nin İstanbul ilçe belediye başkan adayları belli oldu! İl başkanı Osman Nuri Kabaktepe tek tek arayarak tebliğ etti

31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlerinde AK Parti'nin İstanbul ilçelerinde belediye başkan adayları belli oldu. İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, adayları tek tek arıyarak tebliğ etti.

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TAM LİSTE! AK Parti'nin İstanbul ilçe belediye başkan adayları belli oldu! İl başkanı Osman Nuri Kabaktepe tek tek arayarak tebliğ etti

AK Parti'nin 31 Mart yerel seçimlerinde İstanbul İlçe Belediye Başkan adayları belli oldu.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, sabah Haliç Kongre Merkezi’nde başkan adaylığı açıklanacak isimlere tek tek arayarak görev tebliği yaptı.

Kabaktepe, belediye başkan adaylarını programa davet etti.

İşte AK Parti'nin İstanbul ilçe belediye başkan adayları...

31 MART 2024 AK PARTİ İSTANBUL İLÇE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI

İstanbul BüyükŞehir Belediye Başkan Adayı: Murat Kurum

  1. Adalar: Sina Şen
  2. Ataşehir: Mustafa Naim Yağcı
  3. Beykoz: Murat Aydın
  4. Çekmeköy: Ahmet Poyraz
  5. Kadıköy: Veli Arslan
  6. Kartal: Hüseyin Karakaya
  7. Maltepe: Kadem Ekşi
  8. Pendik: Ahmet Cin
  9. Sancaktepe: Şeyma Döğücü
  10. Sultanbeyli: Ali Tombaş
  11. Şile: İlhan Ocaklı
  12. Tuzla: Şadı Yazıcı
  13. Ümraniye: İsmet Yıldırım
  14. Üsküdar: Hilmi Türkmen
  15. Bayrampaşa: İlknur Kovaç
  16. Beşiktaş: Serkan Toper
  17. Beyoğlu: Haydar Ali Yıldız
  18. Esenler : Tevfik Göksu
  19. Eyüpsultan: Deniz Köken
  20. Fatih: Mehmet Ergün Turan
  21. Gaziosmanpaşa: Haşan Tahsin Usta
  22. Kağıthane: Mevlüt Öztekin
  23. Sarıyer: Hüseyin Coşkun
  24. Sultan Gazi: Abdurrahman Dursun
  25. Şişli: Gökhan Yüksel
  26. Zeytinburnu: Ömer Arısoy
  27. Arnavutköy: Mustafa Candaroğlu
  28. Avcılar: Abdullah Küçükoğlu
  29. Bağcılar: Abdullah Özdemir
  30. Bahçelievler: Hakan Bahadır
  31. Bakırköy: Ali Talip Özdemir
  32. Başakşehir: Yasin Kartoğlu
  33. Beylikdüzü: Mustafa Günaydın
  34. Büyükçekmece: Recep Erol
  35. Çatalca: Mesut Üner
  36. Esenyurt: Hamit Öncü
  37. Güngören: Bünyamin Demir
  38. Küçükçekmece: Aziz Yeniay
  39. Silivri: Volkan Yılmaz

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