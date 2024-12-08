Suriye'de flaş gelişme! Esed rejiminin Başbakanı yetkilerini devretmeye hazırlanırken HTŞ lideri Colani'den açıklama geldi

54 yıllık Beşer Esad rejimine karşı Suriye muhalif güçlerinin başlattığı ve Suriye halkının büyük bir desteği ile dün akşam başkent Şam'ı geri alarak Esed rejimini sonlandırmıştı.

54 YILLIK BEŞAR ESED REJİMİ SONLANDI

Son dakika haberi: Suriye'de 1963'de iktidara gelen Baas Partisinin 61 yıllık kanlı iktidarı, 2011'de özgürlük talebiyle başlayan halk hareketlerinin şiddetle bastırılmak istenmesiyle patlak veren iç savaşta, başkent Şam'ın rejimin kontrolünden çıkmasıyla çöktü.

ESED'İN BAŞBAKANINDAN AÇIKLAMA!

Kamu mallarına zarar verilmemesi çağrısında bulunan Celali, "Kimseye dokunmayacağını söyleyen ve bize elini uzatan muhaliflere elimizi uzatıyoruz." dedi.

Celali, "Suriye tüm Suriyelilerin. Bu ülke normal bir ülke olabilir, bu ülke komşularıyla ve dünyayla iyi ilişkiler kurabilir. Bu tercih, Suriye halkının seçeceği yönetime kalmış. Biz, seçilecek yeni yönetimle işbirliğine hazırız. Onlara her türlü desteği sağlayıp devlet dosyalarını kolayca onlara aktarmaya hazırız." ifadelerini kullandı.

ESED REJİMİ BAŞBAKANI GÖREVİNİ DEVRETMEK İÇİN KONUTUNDAN AYRILDI

Beşşar Esed iktidarının Başbakanı Muhammed Gazi el-Celali, yetkilerini devrtmek için muhaliflerle birlikte konutundan ayrıldı.

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HTŞ LİDERİ COLANİ'DEN AÇIKLAMA!

Rejim karşıtı silahlı grup Heyet Tahrir Şam'ın (HTŞ) lideri Ahmed eş-Şera (Ebu Muhammed el-Culani), sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Şam'da kamu kurumlarına yaklaşılmaması konusunda uyarıda bulunarak, "Bu kurumlar resmen devredilene kadar eski Başbakanın gözetimi altında kalacaktır." dedi.