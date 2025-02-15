Lüks villası başına dert oldu: Süper star Ajda Pekkan komşularıyla davalık oldu! İşte, önemli ayrıntılar...
Ünlü şarkıcı Ajda Pekkan Bodrum'daki villası sebebiyle mahkemelik oldu. Pekkan'ın villasında 7 aydır süren tadilat çalışmalarından rahatsız olan site yönetimi çareyi dava açmakta buldu.
Bodrum'daki lüks villasında 7 aydır tadilat yaptıran usta sanatçı Ajda Pekkan komşularıyla mahkemelik oldu.
VİLLASININ TADİLATI 7 AYDIR BİTMİYORPekkan Muğla'nın Bodrum ilçesinde yer alan 4 katlı lüks villasını yenilemek için 10 kişilik bir ekip ile anlaştı.
Ancak tadilat işlemleri 7 aydır bitmeyince komşuları isyan etti.
SİTE YÖNETİMİ ŞARKICIYA DAVA AÇTISite yönetimi ve komşular tadilatın belirtilen süre içerisinde bitirilemediğini ve inşaat kamyonlarının her gün gürültü yarattığını öne sürerek şarkıcıya dava açtı.
Magazin kulislerinde geçen bilgilere göre Pekkan ise komşularıyla yaşadığı bu gerginlikten dolayı oldukça rahatsız.
Aynı zamanda büyük bir üzüntü duyduğu da ifade ediliyor.