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Süper star Ajda Pekkan komşularıyla davalık oldu!

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Süper star Ajda Pekkan komşularıyla davalık oldu!
Lüks villası başına dert oldu: Süper star Ajda Pekkan komşularıyla davalık oldu! İşte, önemli ayrıntılar...
Süper star Ajda Pekkan komşularıyla davalık oldu! 1 18

Lüks villası başına dert oldu: Süper star Ajda Pekkan komşularıyla davalık oldu! İşte, önemli ayrıntılar...

Süper star Ajda Pekkan komşularıyla davalık oldu! 2 28

Ünlü şarkıcı Ajda Pekkan Bodrum'daki villası sebebiyle mahkemelik oldu. Pekkan'ın villasında 7 aydır süren tadilat çalışmalarından rahatsız olan site yönetimi çareyi dava açmakta buldu.

Süper star Ajda Pekkan komşularıyla davalık oldu! 3 38

Bodrum'daki lüks villasında 7 aydır tadilat yaptıran usta sanatçı Ajda Pekkan komşularıyla mahkemelik oldu.

Süper star Ajda Pekkan komşularıyla davalık oldu! 4 48

VİLLASININ TADİLATI 7 AYDIR BİTMİYOR
Pekkan Muğla'nın Bodrum ilçesinde yer alan 4 katlı lüks villasını yenilemek için 10 kişilik bir ekip ile anlaştı.

Süper star Ajda Pekkan komşularıyla davalık oldu! 5 58

Ancak tadilat işlemleri 7 aydır bitmeyince komşuları isyan etti.

Süper star Ajda Pekkan komşularıyla davalık oldu! 6 68

SİTE YÖNETİMİ ŞARKICIYA DAVA AÇTI
Site yönetimi ve komşular tadilatın belirtilen süre içerisinde bitirilemediğini ve inşaat kamyonlarının her gün gürültü yarattığını öne sürerek şarkıcıya dava açtı.

Süper star Ajda Pekkan komşularıyla davalık oldu! 7 78

Magazin kulislerinde geçen bilgilere göre Pekkan ise komşularıyla yaşadığı bu gerginlikten dolayı oldukça rahatsız.

Süper star Ajda Pekkan komşularıyla davalık oldu! 8 88

Aynı zamanda büyük bir üzüntü duyduğu da ifade ediliyor.

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