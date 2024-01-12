Su faturalarında yeni dönem: Tüm aboneleri ilgilendiriyor, artık o ücret faturada yer almayacak

Yargıtay, bundan sonra su faturalarında bulunan o ücretin ödenmemesi hakkında emsal bir karar verdi.

Otel işletmesi, bölgedeki kaynak suyunu kullanmaya başladı ve çıkan atık suyu şehir atık su şebekesine tahliye etti.

Otel işletmesi, 2018'de başka bir kişi tarafından devralındıktan sonra, belediye ekiplerince 755 bin lira atık su bedeli ve kaçak atık su cezasına çarptırıldı.

İşletme, önceden devralınan döneme ait cezayı ödememek ve devralındıktan sonraki atık su bedelini belirlemek için dava açtı. Yerel mahkeme, davayı reddetti; ancak istinaf mahkemesi, devralınan tarihlerdeki atık su bedelinin ödenmesine hükmetti.

Artık o ücret ödenmeyecek

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, istinaf kararını onaylayarak, "Kendi taşınmazındaki kuyudan su çıkararak kullanılan kişi ve kuruluşlardan kaçak su bedeli alınamayacağı, üretilen atık suyun kanalizasyon tesislerine verilmesi halinde atık su bedeli alınabileceği" yönünde bir açıklama yaptı.

Kaynak: İnternet haber