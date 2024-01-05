SSK ve Bağkur emeklisi ne kadar maaş alacak? % 50 zam gelecek mi?

SSK ve Bağkur emeklisi ne kadar maaş alacak? En düşük emekli maaşında son dakika gelişmesi.

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SSK ve Bağkur emeklisi ne kadar maaş alacak? % 50 zam gelecek mi?

Memur ve emekli zamları yeni yılda uygulanacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 37,57, memurlar ve memur emeklileri ise yüzde 49,25 zam alacak.

"Zam oranında artış olur mu?" sorusu, memur ve işçi emeklileri arasındaki yaklaşık 12 puanlık fark nedeniyle ortaya çıktı. Ekonomi yönetimi bu konuda bir araştırma yürütüyor.

Alternatif Plan Hazırlandı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından başlatılan bir çalışmada alternatifli stratejiler geliştirildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı daha sonra bu raporu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile paylaşacak. Çalışma, aynı zamanda ücreti 7 bin 500 liraya ulaşan emeklilerle ilgili düzenleme yapmayı da amaçlıyor.

Yasal Prosedür Nasıl İşleyecek

Geçmiş yıllarda, emekliler arasındaki zam eşitsizliği de gündeme gelmişti. Ancak aradaki fark bir ila iki puan arasındaydı.

Memur ve emeklileri, sözleşme zammına ve enflasyon farkına hak kazanıyor. Toplu sözleşme gereği, memur ve emeklileri yüzde 15 oranında bir zam alacak. Bununla birlikte, son altı aylık enflasyon farkının yüzde 29,78'ine hak kazandılar. Bu da toplam yüzde 49,25'lik bir zam anlamına geliyor.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise her altı ayda bir enflasyon kadar zam alıyor. Son altı aylık enflasyon %37,57 olduğu için işçi ve esnaf emeklilerinin zamlar aynı seviyede kaldı.

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