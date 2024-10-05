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Son görüntüsü sosyal medyada gündem olmuştu! FETÖ terör örgütü elebaşı Gülen'in hastalığı belli oldu!

Geçtiğimiz günlerde çok berbat bir video görüntüsü sosyal medyaya düşen ve gündem olan FETÖ terör örgütünün elebaşı lideri Fettullah Gülen'in hastalığı belli oldu.

Son görüntüsü sosyal medyada gündem olmuştu! FETÖ terör örgütü elebaşı Gülen'in hastalığı belli oldu!
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Geçtiğimiz günlerde FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in son halinin görüntülendiği iddia edildi. Nerede kaydedildiği belirtilmeyen terörist Fetullah Gülen olduğu iddia edilen yeni video sosyal medyada da gündem olmuştu.

FETULLAH GÜLENİN SON GÖRÜNTÜSÜ SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLMUŞTU

X'te paylaşılan görüntülerde terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in bir aracın içinde olduğu görülüyordu. Sabah'tan Halit Turan'ın haberine göre Gülen'in ilerleyen hastalığı, örgütte panik oluşturdu.

FETULLAH GÜLEN'İN HASTALIĞI NE?

Öğrenilenlere göre Gülen'in hastalığı da ortaya çıktı. FETÖ elebaşının ileri seviye demans hastası olduğu, yanında biri olmadan hareket edemediği ve kimseyi tanımadığı belirtildi.

Öte yandan sık sık öldüğü iddia edilen Gülen'in yaşadığını ve iyi olduğunu göstermek isteyen örgüt üyelerinin, videolarda konuşturabilmek için Gülen'e ilaç verdiği öğrenildi. İlaçların etkisiyle konuşan Gülen'in çekimleri videolarda montajla kesiliyor.

Son görüntüsü sosyal medyada gündem olmuştu! FETÖ terör örgütü elebaşı Gülen'in hastalığı belli oldu!

DEMANS NEDİR?

Demans; beyin hücrelerinin zarar görmesinden kaynaklı yaşanan hafıza kaybı. Bu hastalığa yakalananlar genellikle yanında biri olmadan hareket edemiyor, kimseyi tanımıyor, unutkanlık yaşıyor.

GÜLEN'İN ÖLDÜĞÜ SÖYLENTİSİ DE ÇIKMIŞTI

Geçtiğimiz aylarda birçok sosyal medya hesabından 'FETÖ lideri Fetullah Gülen öldü' paylaşımları yapılmıştı. Uzun süre gündem olan iddianın gerçeği yansıtmadığı da çıkan haberler arasında yer aldı.

KAYNAK: Haber Merkezi

Kaynak:Bölge Gündem Haber

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