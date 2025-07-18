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Son dakika: Yunus Emre Enstitüsü’nün eski başkanı Şeref Ateş tutuklandı!

Yunus Emre Enstitüsü’nün eski başkanı Ateş, 'Hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma' ve 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçlarından yargılandığı mahkeme tarafından hakkında tutuklanma kararı verildi...

Son dakika: Yunus Emre Enstitüsü’nün eski başkanı Şeref Ateş tutuklandı!
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Son dakika: Yunus Emre Enstitüsü’nün eski başkanı Şeref Ateş tutuklandı!

Yunus Emre Enstitüsü’nün eski başkanı Ateş, 'Hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma' ve 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçlarından yargılandığı mahkeme tarafından hakkında tutuklanma kararı verildi...

Yunus Emre Enstitüsü’nün eski başkanı Ateş, 'Hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma' ve 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçlarından hakkında yürütülen soruşturma kapsamında çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Yunus Emre Vakfı bünyesinde sahte şirketler üzerinden naylon fatura düzenleyerek usulsüz işlemlerle vakfı 400 milyon zarara uğrattığı iddiasıyla "Hizmet Nedeniyle Güveni Kötüye Kullanma" ve "Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama" suçlarından hakkında arama kararı olan Yunus Emre Enstitüsünün eski Başkanı Şeref Ateş, Esenboğa Havalimanında gözaltına alınmıştı.

Son dakika: Yunus Emre Enstitüsü’nün eski başkanı Şeref Ateş tutuklandı!

TUTUKLANDI

Yunus Emre Enstitüsü'nün eski başkanı Şeref Ateş, 'Hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma' ve 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçlarından hakkında yürütülen soruşturma kapsamında çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

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