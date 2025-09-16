Son dakika! Yolsuzluk, rüşvet ve irtikap iddiası ile ifadesi alınmıştı: CHP'li o isim, yurt dışına firar etti!

  1. Anasayfa
Yolsuzluktan tutuklanan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın yardımcısı olarak görev yapan o isim, yurt dışına firar etti... İşte önemli detaylar...

Yolsuzluktan tutuklanan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın yardımcısı olarak görev yapan, o isim yurt dışına firar etti... İşte önemli detaylar...

Yolsuzluktan tutuklanan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın yardımcısı Hakan Karademir yurt dışına firar etti.

Resul Emrah Şahan döneminde Belediye Başkan yardımcısı olarak görev yapan ve hakkında birçok rüşvet ve irtikap iddiası bulunan Hakan Karademir'in, Şahan'ın ifadesinin alınmasının ardından yurt dışına firar ettiği tespit edildi.

