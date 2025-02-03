Son dakika! Yılın ilk enflasyon rakamları belli oldu!
Son dakika! Yılın ilk enflasyon rakamları belli oldu! İşte oranlar...
Yayınlanma:
Güncelleme:
Son dakika! Yılın ilk enflasyon rakamları belli oldu!
Ocak ayı enflasyon yüzde 5,03 oldu...
TÜİK: Yıllık enflasyon oranı 42,12 olarak açıklandı..
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) yılın ilk enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon, ocakta aylık bazda yüzde 5,03 olurken yıllık bazda yüzde 42,12'ye geriledi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yılın ilk enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre ocak ayında, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yüzde 5,03 oranında artış gösterirken, yıllık enflasyon yüzde 42,12 seviyesine geriledi.
Ekonomistlerin beklentisi ocak ayında TÜFE'nin yüzde 4,33 oranında artması, yıllık bazda ise yüzde 41,16 seviyesine gerilemesi yönündeydi.
Kaynak:Bölge Gündem Haber
Gündem