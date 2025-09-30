Kredi kartı kullananlara önemli haber! Faiz oranları o tarihten itibaren değişiyor

Kredi kartı kullananlara önemli haber: Merkez Bankası'nın aldığı karara göre, 1 Ekim'den itibaren kredi kartı faiz oranlarında indirime gidilecek.

Buna göre, akdi faiz oranı yüzde 4,50'ye, gecikme faizi ise yüzde 4,80'e düşürülecek.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Resmi Gazete'de yayımladığı tebliğ ile kredi kartı faiz oranlarında indirime gitti. 1 Ekim'den itibaren geçerli olacak düzenleme, hem kredi kartı kullanıcılarını hem de nakit çekim işlemlerini doğrudan ilgilendiriyor.

FAİZ ORANLARI AŞAĞI ÇEKİLDİ

Yeni düzenlemeye göre kredi kartı işlemlerinde akdi faiz oranı yüzde 4,75'ten yüzde 4,50'ye, gecikme faizi ise yüzde 5,05'ten yüzde 4,80'e indirildi. Ayrıca, nakit çekim ve kredili mevduat hesabı işlemleri için de 25 baz puanlık faiz indirimi uygulanacak.

POS KOMİSYONLARINDA AYRIŞTIRMA

Tebliğde kartlı ödeme sistemlerine ilişkin önemli bir değişiklik de yer aldı. Kredi kartı işlemlerinde uygulanan mevcut %3,56 POS komisyon oranı korunacak. Banka kartı işlemlerinde ise komisyon oranı %1,04'e düşürüldü.

İŞ YERLERİ İÇİN BLOKE GÜN SAYISI KISALDI

POS komisyonu ödemek yerine bloke çalışmayı tercih eden iş yerleri için de yeni bir düzenleme yapıldı. Daha önce 40 gün olan azami bloke süresi, banka kartı işlemlerinde 15 günle sınırlandırıldı.

ÖN ÖDEMELİ KARTLAR DA DAHİL

Belirlenen yeni oranlar, ön ödemeli kartlar ve hesaptan hesaba iş yeri ödemeleri için de geçerli olacak. Bu düzenleme 1 Kasım'dan itibaren yürürlüğe girecek.

