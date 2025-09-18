  1. Anasayfa
  Son dakika! TBMM'de hareketli dakikalar:Terörsüz Türkiye komisyonunda, DEM Parti salonu terk etti!

Son dakika! TBMM'de hareketli dakikalar: TBMM'de kurulan Terörsüz Türkiye komisyonunun 11. toplantısında gerginlik çıktı. İşte dikkat çeken detaylar...

Yayınlanma:

TBMM'de kurulan Terörsüz Türkiye komisyonunun 11. toplantısında gerginlik çıktı. Bir konuşmacının kullandığı ifadeler sonrası çıkan tartışmada DEM heyeti toplantıdan çekildi.

Komisyonda gerginlik! DEM Parti salonu terk etti

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden sivil toplum kuruluşlarını dinlemek üzere toplandı.Toplantıda ilk sözü alan Güneydoğu Sanayici ve İş İnsanları Derneği (GÜNSİAD) Başkanı Şahismail Bedirhanoğlu, çatışmalı süreçlerin bölge ekonomisinde yarattığı tahribata dikkati çekti. Konuşmalar devam ederken, İslami Tebliğ Tedris İlim Hareketi Adamları Derneği (İTTİHAD) Başkanı Mehmet Bekir Şimşek sert ifadeler kullandı. Bu sözlerin ardından DEM Parti üyeleri komisyonu terk etti.

