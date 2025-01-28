  1. Anasayfa
  2. Gündem
  3. Son dakika! Samsun Limanı'nda bulunan "Firuze G." isimli kuru yük gemisinde yangın çıktı?

Son dakika! Samsun Limanı'nda bulunan "Firuze G." isimli kuru yük gemisinde yangın çıktı?

Son dakika! Samsun Port Limanı'nda bulunan "Firuze G." isimli kuru yük gemisinde yangın çıktı? Çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor...

Son dakika! Samsun Limanı'nda bulunan "Firuze G." isimli kuru yük gemisinde yangın çıktı?
Yayınlanma:
Güncelleme:

Son dakika! Samsun Port Limanı'nda bulunan "Firuze G." isimli kuru yük gemisinde yangın çıktı?

Son dakika! Samsun Port Limanı'nda bulunan, kuru yük gemisinde yangın çıktı? Çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor...

Hızla yayılan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Yangının makina kısmından çıktığı tahmin ediliyor...

bg696.webp

Limanda güvenlik tedbirleri alındı...

Samsun Limanı'nda bulunan kuru yük gemisinde çıkan yangının söndürülmesi için çalışma yürütülüyor. Alınan bilgiye göre, Samsun Port Limanı'nda bulunan "Firuze G." isimli kuru yük gemisinin makine dairesinde yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangının söndürülmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak:Bölge Gündem Haber

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
Gündem
Son dakika! Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde sıcak saatler: 15 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi!
Son dakika! Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde sıcak saatler: 15 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi!
Bahçeli'den muhalefetin erken seçim beklentisine cevap: Yüreğiniz yetiyorsa sokağa çıkın!
Bahçeli'den muhalefetin erken seçim beklentisine cevap: Yüreğiniz yetiyorsa sokağa çıkın!
MHP lideri Bahçeli'den duygu dolu açıklama: Grand Kartal otel yangınında ölen çocukların tek tek isimlerini saydı!
MHP lideri Bahçeli'den duygu dolu açıklama: Grand Kartal otel yangınında ölen çocukların tek tek isimlerini saydı!
Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar: İmralı çağrıyı bir an önce açıklamalı!
Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar: İmralı çağrıyı bir an önce açıklamalı!
Bakan Uraloğlu'ndan önemli açıklama: Gençlere yönelik sosyal medya düzenlemesi geliyor...
Bakan Uraloğlu'ndan önemli açıklama: Gençlere yönelik sosyal medya düzenlemesi geliyor...
Başakşehir’de aynı noktada 3 İETT otobüsü kazaya karıştı: Çok sayıda yaralı var!
Başakşehir’de aynı noktada 3 İETT otobüsü kazaya karıştı: Çok sayıda yaralı var!
Dayı oğlu halletti ''Denetimi geri çekin'' 28 Ocak gazete manşetleri...
Dayı oğlu halletti ''Denetimi geri çekin'' 28 Ocak gazete manşetleri...