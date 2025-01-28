Son dakika! Samsun Limanı'nda bulunan "Firuze G." isimli kuru yük gemisinde yangın çıktı?

Son dakika! Samsun Port Limanı'nda bulunan "Firuze G." isimli kuru yük gemisinde yangın çıktı?

Son dakika! Samsun Port Limanı'nda bulunan, kuru yük gemisinde yangın çıktı? Çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor...

Hızla yayılan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Yangının makina kısmından çıktığı tahmin ediliyor...

Limanda güvenlik tedbirleri alındı...

Samsun Limanı'nda bulunan kuru yük gemisinde çıkan yangının söndürülmesi için çalışma yürütülüyor. Alınan bilgiye göre, Samsun Port Limanı'nda bulunan "Firuze G." isimli kuru yük gemisinin makine dairesinde yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangının söndürülmesi için çalışmalarını sürdürüyor.