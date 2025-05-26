Son dakika!... Rusya duyurdu: Putin'e havada suikast girişimi! Rusya Hava Savunma Tümeni Komutanı Yuri Daşkin, Ukrayna İHA'larının Putin'in helikopterini hedef aldığını açıkladı.

Rusya Hava Savunma Tümeni Komutanı Yuri Daşkin, Ukrayna İHA'larının Putin'in helikopterini hedef aldığını açıkladı.

Rusya Hava Savunma Tümeni Komutanı Yuri Daşkin, Ukrayna ordusuna ait insansız hava araçlarının, Kursk bölgesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in helikopterini hedef alarak saldırı girişiminde bulunduğunu duyurdu.

HELİKOPTER HAVADAYKEN HEDEF ALINDI!

Rusya Hava Savunma Tümeni Komutanı Yuri Daşkin, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne ait insansız hava araçlarının (İHA), Kursk bölgesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in helikopterini hedef aldığını öne sürdü. Daşkin’in verdiği bilgilere göre, saldırı gerçekleştiği sırada Putin’in helikopteri havadaydı ve Ukrayna İHA’larına karşı yoğun bir savunma operasyonu yürütülüyordu. Komutan, Ukrayna güçlerinin saldırıyı şiddetlendirdiğini, Putin’in helikopterinin bölgede uçtuğunu fark ettikten sonra da ona yoğunlaştıklarını bildirdi. Daşkin, “Bu nedenle biz eş zamanlı olarak hem hava savunma mücadelesi yürüttük hem de Devlet Başkanı’nın helikopterinin havadaki güvenliğini sağladık” dedi.

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