Son dakika: Mehmet Ali Erbil'in cezası belli oldu

Mehmet Ali Erbil'in cezası belli oldu

Yasa dışı bahis soruşturmasına ilişkin davada yargılanan Mehmet Ali Erbil 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Erbil'in cezası ertelendi.

Yasa dışı bahis soruşturmasına ilişkin davada karar çıktı...

1 yıllık hapis cezası pişmanlık ifadesi sonucunda 10 aya düşürüldü. Ardından da para cezası da alan Mehmet Ali Erbil verdiği ifadede: Yasadışı bahise teşvik edici reklam içeren tşörtü kaldığı otelden verildiği ve üzerine giyindiğini, sonucun bu duruma varabileceğini düşünemediğini ve pişmanlığını belirtti...

Sonuç olarak mahkeme aldığı kararla Erbil'in 10 aylık hapis cezasını onadı...