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Son dakika! Korkutan deprem: Ege üç kere peş peşe sallandı!

Son dakika! Ege Denizi'nde bugün sabah saatlerinde art arda depremler meydana geldi.

Son dakika! Korkutan deprem: Ege üç kere peş peşe sallandı!
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Son dakika! Korkutan deprem: Ege üç kere peş peşe sallandı!

Ege Denizi'nde bugün sabah saatlerinde art arda depremler meydana geldi. Farklı noktalarda kaydedilen sarsıntıların en büyüğü 3.5 olarak ölçüldü.

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Ege Denizi'nde bugün sabah saatlerinde art arda depremler meydana geldi. Farklı noktalarda kaydedilen sarsıntıların en büyüğü 3.5 olarak ölçüldü. Depremler yerin 7 ila 11 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Kıyı bölgelerinde hissedilip hissedilmediği konusunda henüz net bir bilgi bulunmazken, uzmanlar bölgede yaşanan hareketliliği yakından takip ediyor. Şu ana kadar herhangi bir olumsuz durum bildirilmedi.

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EGE DENİZİ'NDE SON DEPREMLER

Ege Denizi, tektonik hareketlerin yoğun olduğu bir bölgede yer aldığı için sık sık depremler yaşanmaktadır. 1 Şubat 2025 tarihinde de Ege Denizi'nde bir dizi deprem meydana gelmiştir. Bu depremlerin detayları şu şekildedir:

Ege Denizi'nde bugün meydana gelen üç deprem şu şekilde:

Saat: 09:58:03
Enlem: 36.55944
Boylam: 25.29194
Derinlik: 11.56 km
Büyüklük: 3.5

Saat: 09:18:03
Enlem: 36.65222
Boylam: 25.46861
Derinlik: 7.0 km
Büyüklük: 3.0

Saat: 09:15:42
Enlem: 36.69389
Boylam: 25.52778
Derinlik: 7.0 km
Büyüklük: 2.7

Depremler Ege Denizi açıklarında kaydedildi. Şu an için herhangi bir olumsuz durum bildirilmedi.

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