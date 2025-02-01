Son dakika! Korkutan deprem: Ege üç kere peş peşe sallandı!

Ege Denizi'nde bugün sabah saatlerinde art arda depremler meydana geldi. Farklı noktalarda kaydedilen sarsıntıların en büyüğü 3.5 olarak ölçüldü.

Ege Denizi'nde bugün sabah saatlerinde art arda depremler meydana geldi. Farklı noktalarda kaydedilen sarsıntıların en büyüğü 3.5 olarak ölçüldü. Depremler yerin 7 ila 11 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Kıyı bölgelerinde hissedilip hissedilmediği konusunda henüz net bir bilgi bulunmazken, uzmanlar bölgede yaşanan hareketliliği yakından takip ediyor. Şu ana kadar herhangi bir olumsuz durum bildirilmedi.

EGE DENİZİ'NDE SON DEPREMLER

Ege Denizi, tektonik hareketlerin yoğun olduğu bir bölgede yer aldığı için sık sık depremler yaşanmaktadır. 1 Şubat 2025 tarihinde de Ege Denizi'nde bir dizi deprem meydana gelmiştir. Bu depremlerin detayları şu şekildedir:

Ege Denizi'nde bugün meydana gelen üç deprem şu şekilde:

Saat: 09:58:03

Enlem: 36.55944

Boylam: 25.29194

Derinlik: 11.56 km

Büyüklük: 3.5

Saat: 09:18:03

Enlem: 36.65222

Boylam: 25.46861

Derinlik: 7.0 km

Büyüklük: 3.0

Saat: 09:15:42

Enlem: 36.69389

Boylam: 25.52778

Derinlik: 7.0 km

Büyüklük: 2.7

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Depremler Ege Denizi açıklarında kaydedildi. Şu an için herhangi bir olumsuz durum bildirilmedi.