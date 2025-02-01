Son dakika! Korkutan deprem: Ege üç kere peş peşe sallandı!
Son dakika! Ege Denizi'nde bugün sabah saatlerinde art arda depremler meydana geldi.
Son dakika! Korkutan deprem: Ege üç kere peş peşe sallandı!
Ege Denizi'nde bugün sabah saatlerinde art arda depremler meydana geldi. Farklı noktalarda kaydedilen sarsıntıların en büyüğü 3.5 olarak ölçüldü.
Ege Denizi'nde bugün sabah saatlerinde art arda depremler meydana geldi. Farklı noktalarda kaydedilen sarsıntıların en büyüğü 3.5 olarak ölçüldü. Depremler yerin 7 ila 11 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Kıyı bölgelerinde hissedilip hissedilmediği konusunda henüz net bir bilgi bulunmazken, uzmanlar bölgede yaşanan hareketliliği yakından takip ediyor. Şu ana kadar herhangi bir olumsuz durum bildirilmedi.
EGE DENİZİ'NDE SON DEPREMLER
Ege Denizi, tektonik hareketlerin yoğun olduğu bir bölgede yer aldığı için sık sık depremler yaşanmaktadır. 1 Şubat 2025 tarihinde de Ege Denizi'nde bir dizi deprem meydana gelmiştir. Bu depremlerin detayları şu şekildedir:
Ege Denizi'nde bugün meydana gelen üç deprem şu şekilde:
Saat: 09:58:03
Enlem: 36.55944
Boylam: 25.29194
Derinlik: 11.56 km
Büyüklük: 3.5
Saat: 09:18:03
Enlem: 36.65222
Boylam: 25.46861
Derinlik: 7.0 km
Büyüklük: 3.0
Saat: 09:15:42
Enlem: 36.69389
Boylam: 25.52778
Derinlik: 7.0 km
Büyüklük: 2.7
Depremler Ege Denizi açıklarında kaydedildi. Şu an için herhangi bir olumsuz durum bildirilmedi.