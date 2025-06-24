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Meteoroloji güzel haberi duyurdu! Yurt geneli hava durumu nasıl, sıcaklıklar ne kadar olacak? 24 Haziran Salı Hava Durumu

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Meteoroloji güzel haberi duyurdu! Yurt geneli hava durumu nasıl, sıcaklıklar ne kadar olacak? 24 Haziran Salı Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yayınladığı yeni hava durumu tahmin raporunda ülke geneli havanın açık ve hiç bir olumsuz hava durumunun yaşanmayacağını duyurarak, sıcaklıkların yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde ve artmaya devam edeceğini duyurdu, Peki yurt geneli hava durumu nasıl, sıcaklıklar ne kadar olacak? İşte 24 Haziran 2025 ülke geneli il il Salı Hava Durumu ve sıcaklık oranları
Meteoroloji güzel haberi duyurdu! Yurt geneli hava durumu nasıl, sıcaklıklar ne kadar olacak? 24 Haziran Salı Hava Durumu 1 19

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Yurt genelinin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI:

Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının artmaya devam etmesi bekleniyor.

RÜZGAR:

Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR

Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.

Meteoroloji güzel haberi duyurdu! Yurt geneli hava durumu nasıl, sıcaklıklar ne kadar olacak? 24 Haziran Salı Hava Durumu 2 29

MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BALIKESİR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

EDİRNE °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

Meteoroloji güzel haberi duyurdu! Yurt geneli hava durumu nasıl, sıcaklıklar ne kadar olacak? 24 Haziran Salı Hava Durumu 3 39

EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

UŞAK °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

Meteoroloji güzel haberi duyurdu! Yurt geneli hava durumu nasıl, sıcaklıklar ne kadar olacak? 24 Haziran Salı Hava Durumu 4 49

AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

Meteoroloji güzel haberi duyurdu! Yurt geneli hava durumu nasıl, sıcaklıklar ne kadar olacak? 24 Haziran Salı Hava Durumu 5 59

İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

SİVAS °C, 27°C
Az bulutlu ve açık

Meteoroloji güzel haberi duyurdu! Yurt geneli hava durumu nasıl, sıcaklıklar ne kadar olacak? 24 Haziran Salı Hava Durumu 6 69

BATI KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

DÜZCE °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

SİNOP °C, 28°C
Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 27°C
Az bulutlu ve açık

Meteoroloji güzel haberi duyurdu! Yurt geneli hava durumu nasıl, sıcaklıklar ne kadar olacak? 24 Haziran Salı Hava Durumu 7 79

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

RİZE °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji güzel haberi duyurdu! Yurt geneli hava durumu nasıl, sıcaklıklar ne kadar olacak? 24 Haziran Salı Hava Durumu 8 89

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji güzel haberi duyurdu! Yurt geneli hava durumu nasıl, sıcaklıklar ne kadar olacak? 24 Haziran Salı Hava Durumu 9 99
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