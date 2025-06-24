Meteoroloji güzel haberi duyurdu! Yurt geneli hava durumu nasıl, sıcaklıklar ne kadar olacak? 24 Haziran Salı Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yayınladığı yeni hava durumu tahmin raporunda ülke geneli havanın açık ve hiç bir olumsuz hava durumunun yaşanmayacağını duyurarak, sıcaklıkların yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde ve artmaya devam edeceğini duyurdu, Peki yurt geneli hava durumu nasıl, sıcaklıklar ne kadar olacak? İşte 24 Haziran 2025 ülke geneli il il Salı Hava Durumu ve sıcaklık oranları

1 9 Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Yurt genelinin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. HAVA SICAKLIĞI: Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının artmaya devam etmesi bekleniyor. RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. UYARILAR Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır. 2 9 MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. BALIKESİR °C, 35°C

Az bulutlu ve açık EDİRNE °C, 36°C

Az bulutlu ve açık İSTANBUL °C, 31°C

Az bulutlu ve açık KIRKLARELİ °C, 33°C

Az bulutlu ve açık 3 9 EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. A.KARAHİSAR °C, 31°C

Az bulutlu ve açık İZMİR °C, 36°C

Az bulutlu ve açık MUĞLA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık UŞAK °C, 34°C

Az bulutlu ve açık 4 9 AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. ADANA °C, 38°C

Az bulutlu ve açık ANTALYA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık HATAY °C, 32°C

Az bulutlu ve açık ISPARTA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık 5 9 İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. ANKARA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık ESKİŞEHİR °C, 33°C

Az bulutlu ve açık KONYA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık SİVAS °C, 27°C

Az bulutlu ve açık 6 9 BATI KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. BOLU °C, 30°C

Az bulutlu ve açık DÜZCE °C, 32°C

Az bulutlu ve açık SİNOP °C, 28°C

Az bulutlu ve açık ZONGULDAK °C, 27°C

Az bulutlu ve açık 7 9 ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. AMASYA °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu RİZE °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu SAMSUN °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu TRABZON °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu 8 9 DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. ERZURUM °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu KARS °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu MALATYA °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu VAN °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu 9 9



