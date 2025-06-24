Meteoroloji güzel haberi duyurdu! Yurt geneli hava durumu nasıl, sıcaklıklar ne kadar olacak? 24 Haziran Salı Hava Durumu
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yayınladığı yeni hava durumu tahmin raporunda ülke geneli havanın açık ve hiç bir olumsuz hava durumunun yaşanmayacağını duyurarak, sıcaklıkların yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde ve artmaya devam edeceğini duyurdu, Peki yurt geneli hava durumu nasıl, sıcaklıklar ne kadar olacak? İşte 24 Haziran 2025 ülke geneli il il Salı Hava Durumu ve sıcaklık oranları