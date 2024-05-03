Son dakika! Irak'ın kuzeyinde 32 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi!

MSB'nin açıkladı: "Cesur, Azimli ve Muktedir! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin, Gara, Hakurk ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit ettiği 32 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi."

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Son dakika! Irak'ın kuzeyinde 32 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi!

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Irak'ın kuzeyindeki Haftanin, Gara, Hakurk ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde 32 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

"TEK TERÖRİST KALMAYINCAYA KADAR MÜCADELEYE DEVAM"

MSB'nin açıklaması şu şekilde;

"Cesur, Azimli ve Muktedir! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin, Gara, Hakurk ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit ettiği 32 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi. Terör örgütlerinin belini doğrultmasına izin vermeyecek, bulundukları bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar mücadeleye kararlılıkla devam edeceğiz!"

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KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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