  Son dakika haberi! İsrail şimdi de Yemen'e saldırdı!

İsrail ordusu, Yemen'in Kızıldeniz kıyısındaki Hudeyde limanına saldırı düzenledi.

Son dakika haberi! İsrail şimdi de Yemen'e saldırdı: İsrail ordusu, Yemen'in Kızıldeniz kıyısındaki Hudeyde limanına saldırı düzenledi.

İsrail ordusu bugün Yemen'in Kızıldeniz kıyısındaki Hudeyde limanına saldırdı.

Husi hareketine bağlı El Mesirah TV, İsrail'in liman için tahliye emri vermesinden birkaç saat sonra bu haberi verdi

NE OLMUŞTU?

İsrail ordusu, bir süre önce Yemen'in Kızıldeniz kıyısındaki Hudeyde limanı için tahliye emri çıkarmış ve önümüzdeki saatlerde bölgeye saldırı düzenleyeceğini duyurmuştu.

