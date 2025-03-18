Son dakika haberi... Ece Üner kamu görevlilerine hakaretten gözaltına alındı!

Ünlü haber spikeri Ece Üner, sosyal medya hesabından ifadeye çağrıldığını duyurmuştu: Kamu görevlilerine hakaretten gözaltına alındı!

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ece Üner, "Savcılık tarafından ifadeye çağrıldım, henüz nedenini bilmiyorum. Öğrendiğimde sizi de bilgilendireceğim. İfademin uzaması halinde bu akşam Ana Haber’de birlikte olamayabiliriz" ifadelerini kullandı.

Ece Üner, kamu görevlilerine hakaret suçlamasıyla gözaltına alındığı ortaya çıktı...