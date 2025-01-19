Son dakika! Gazze'de ateşkes resmen başladı: İşte ateşkes anlaşmasının şartları ve detayları...

İsrail ile Hamas arasındaik esir krizinin aşılmasının ardından, Gazze'de ateşkes 12.15 itibariyle yürürlüğe girdi. Sabah saatlerinde yaşanan esir krizi nedeniyle ateşkes, belirlenen saatte yürürlüğe girmemişti.

İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes anlaşması, yaşanan kriz nedeniyle belirlenen saat 09.30'da başlamamıştı. Esir krizinin aşılmasından sonra Gazze'de ateşkes, saat 12.15 itibariyle yürürlüğe girdi.

Hamas ve İsrail arasında mutabakata varılan Gazze’de ateşkes belirsizliği devam ederken, Gazze kentindeki Filistinliler sevinç gösterisinde bulundu.

3 İSRAİLLİ ESİR TESLİM EDİLECEK

İsrail'in, Gazze'de bugün serbest bırakılacak 3 İsrailli kadın esirin isim listesini teslim aldığı belirtildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'a konuşan İsrailli kaynaklar, Tel Aviv yönetiminin Hamas'ın arabuluculara ilettiği listeyi teslim aldığını doğruladı.

Hamas'ın bugün serbest bırakılacak kadın esirlerin listesini arabuluculara teslim ettiği duyurulmuştu.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail ile varılan ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında bugün serbest bırakacağı 3 kadın esirin isimlerini açıklamıştı.

Buna göre İsrailli Romi Gonen (24), Emily Damari (28) ve Doron Steinbrecher (31) adlı kadın esirler bugün serbest bırakılacak.

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ESİR KRİZİ ATEŞKESİ SEKTEYE UĞRATMIŞTI

İsrail ordusu, "Hamas yükümlülüklerini yerine getirip bugün serbest bırakılacak kadın İsrailli esirlerin listesini sunana kadar" ateşkesin yürürlüğe girmeyeceğini duyurmuştu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yerel saatle sabah 8.30'da (TSİ 09.30) yürürlüğe girmesi planlanan ateşkesin, Hamas'ın taahhüt ettiği serbest bırakılacak esirlerin listesi gelene kadar başlamayacağı talimatını İsrail ordusuna ilettiği bildirilmişti.​​​​​​​

KABİNEDE ATEŞKES DEPREMİ

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir, ateşkes anlaşması nedeniyle istifa ettiğini duyurdu.

Aşırı sağcı Bakan Ben-Gvir, yaptığı basın açıklamasında, yarın daraltılmış güvenlik kabinesinde oylanacak ateşkes ve esir takası anlaşmasının yürürlüğe girmesi halinde liderliğini yaptığını Yahudi Gücü Partisi'ni hükümetten çekeceğini duyurmuştu.

İsrail basınının Hamas'ın esir listesini verdiğini duyurması üzerine İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir, ateşkes anlaşması nedeniyle istifa etti.

HAMAS'TAN AÇIKLAMA: GECİKME TEKNİK SAHA SEBEPLERİNDEN

Hamas'tan yapılan açıklamada ise gecikmenin "teknik saha sebeplerinden" kayaklandığı belirtilmişti.

"Hamas ateşkes anlaşmasının şartlarına bağlılığını teyit ediyor" ifadelerine yer verilen açıklamada, "ilk grupta serbest bırakılacak isimlerin (İsrailli esirlerin) tesliminin sahadaki teknik nedenlerden dolayı geciktiği" kaydedilmişti.

İSRAİL'DEN GAZZE'YE YENİ SALDIRILAR: 9 FİLİSTİNLİ HAYATINI KAYBETTİ

Ateşkes ilanı beklerken, İsrail topçu saldırısı düzenledi, Gazze'de patlama yaşandı, sınırdan dumanlar yükseldi.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 9 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı.

NETANYAHU: SALDIRILARI YENİDEN BAŞLATMA HAKKIMIZ VAR

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, dün gece yaptığı açıklamada Gazze ateşkesinin "geçici olduğunu", ikinci aşama için anlaşma sağlanamazsa ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın İsrail'e saldırıları "yeniden başlatma hakkı" tanıdığını öne sürdü.

İsrail ordusunun Gazze'nin birçok bölgesine düzenlediği saldırılar nedeniyle evlerini terk ederek Deyr Belah kentindeki çadırlarda yaşayan Filistinliler, rahat hareket edebilmek, bölgelerine geri dönmek ve temel ihtiyaçlarını karşılamak için ateşkesin yürürlüğe girmesini bekliyor.

ATEŞKES ANLAŞMASININ ŞARTLARI

*375 Filistinli ve 33 İsrailli takas edilecek.

*Ateşkes TSİ 09.30'da yürürlüğe girecek, 16.00'da esir takası olacak.

*Gazze'ye her gün insani yardım taşıyan 600 kamyon giriş yapacak.

*İsrail ordusu, Gazze'de nüfus yoğunluğunun olduğu yerlerden çekilecek.

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