Son dakika! Enflasyon rakamları açıklandı: İşte memur ve emeklilerin zam oranları!

TÜİK açıklandı: Haziran ayı enflasyonu 1.37 oldu!

Yıllık enflasyon oranı ise 35.05 olarak açıklandı...

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Haziran ayı enflasyon verilerini açıkladı. Milyonlarca memur ve emeklinin merakla beklediği zam oranları da netleşti. İşte Haziran ayı enflasyon rakamları...

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) haziran ayı enflasyonu yılın ikinci yarısındaki zamları belirledi. Milyonlarca emekli ve memurun yılın ikinci yarısında alacağı zam oranı netleşti.

Zam oranı, 65 yaş aylığı, evde bakım ve engelli aylıklarına da etki etti.

HAZİRAN AYI ENFLASYON RAKAMLARI

Enflasyon, haziranda aylık bazda yüzde 1,37, yıllık bazda yüzde 35,05 oldu.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ VE SGK EMEKLİSİNİN ZAM ORANI

Memur ve memur emeklisi zammı yüzde 15,6, SGK emeklisi için zam oranı 16,7 oldu.