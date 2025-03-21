Son dakika: CHP olağanüstü kurultay kararı aldı!

CHP Lideri Özgür Özel, 15 gün içerisinde olağanüstü kurultaya gitme kararı aldığını açıkladı.

HP Genel Başkanı Özgür Özel konuştu.

Tüzüğümüzün genel başkan sıfatıyla bana verdiği yetkiye dayanarak, 48 maddesinin 6. fıkrası gereğince, 15 gün sonra olağan üstü kurultaya gidiyoruz.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'nin olağanüstü kurultaya gideceğini açıkladı.

Özel, "Tüzüğümüzün genel başkan sıfatıyla bana verdiği yetkiye dayanarak, 48 maddesinin 6. fıkrası gereğince, 15 gün sonra olağanüstü kurultaya gidiyoruz" ifadelerini kullandı.

6 NİSAN'DA OLAĞANÜSTÜ KURULTAY YAPILACAK

Özgür Özel, 6 Nisan 2025 Pazar gününün olağanüstü kurultay tarihi olduğunu ilan etti.

'KAYYIM ATANMASININ ÖNÜNE GEÇMEK İÇİN...'

Özgür Özel, parti yönetimine kayyım atanmasının önüne geçmek için bu süreci işlettiklerini; 23 Mart Pazar günü yapılacak ön seçimin yapılacağını duyurdu.

'TÜM CHP'LİLER ADAY OLABİLİR'

Özel, "Olağanüstü kurultayda tüm CHP'liler aday olabilirler, tüm CHP'liler, isteyen herkes aday olabilir" ifadelerini kullandı.