Son dakika! Çelikten önemli açıklama: Erdoğan - DEM görüşmesi bu hafta olacak!
Son dakika! Çelikten önemli açıklama: Erdoğan - DEM görüşmesi bu hafta olacak! İşte, haberle ilgili detaylar...
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Son dakika! Çelikten önemli açıklama: Erdoğan - DEM görüşmesi bu hafta olacak! İşte, haberle ilgili detaylar...
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Çelik yaptığı açıklamalarda gazetecilerin sorularını bir bir yanıtladı.
Erdoğan - DEM görüşmesinin ne zaman yapılacağı sorusuna ise Çelik:
''Cumhurbaşkanımızın özel kaleminin oluşturacağı randovu ile DEM partisi ile bu hafta görüşme sağlanacak'' dedi...
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