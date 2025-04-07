Son dakika! Çelikten önemli açıklama: Erdoğan - DEM görüşmesi bu hafta olacak! İşte, haberle ilgili detaylar...

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Çelik yaptığı açıklamalarda gazetecilerin sorularını bir bir yanıtladı.

Erdoğan - DEM görüşmesinin ne zaman yapılacağı sorusuna ise Çelik:

''Cumhurbaşkanımızın özel kaleminin oluşturacağı randovu ile DEM partisi ile bu hafta görüşme sağlanacak'' dedi...