Son dakika... BEIN Sports'a yapılan silahlı baskının ilk görüntüleri ortaya çıktı!

Son dakika... BEIN Sports'a silahlı baskın: BEIN Sports'un televizyon binasına silahla giren bir kişi masada oturan şahsın kafasına silah dayadığı görüntüler ortaya çıktı...

Sarıyer Ayazağa'da bir kişi, BEIN Sports'un televizyon binasına silahla girdi. Olay yerinden gelen ilk görüntülerde şahsın oturduğu masada kafasına silahı dayadığı görüldü. Saldırgan bir süre sonra ikna edilerek emniyete götürüldü.

BeIN Sports'un Ayazağa'da bulunan televizyon binası silahlı bir kişi tarafından basıldı. Olay yerine gelen müzakereci polisler silahlı saldırganı ikna ederek emniyete götürdü. Kanal binasından gelen görüntülerde saldırganın oturduğu masada kafasına silah dayadığı görüldü.

"BÖYLE TİPLERİ NEDEN ÇALIŞTIRIYORSUNUZ?"

Ekol TV'den Aziz Akova'nın aktardığına göre; Güntekin Onay dün gece BeIN Sports'un Ayazağa'daki binasına yemek siparişi verdi. Sipariş kapıdaki kadın güvenlik tarafından "Güntekin Onay kim? Tanımıyorum" denilerek geri gönderildi. Siparişinin iade edilmesine sinirlenen Güntekin Onay "Böyle tipleri neden çalıştırıyorsunuz" diyerek hakaret etti.

EŞİ SİLAHLA BİNAYI BASTI

Bunun üzerine kadın güvenlik görevlisinin eşi binayı silahla bastı. Haber merkezine kadar çıkan silahlı saldırgan Güntekin Onay ile görüşmek istediğini söyledi. Ancak Onay'ın olay sırasında binada bulunmadığı öğrenildi. Müzakereci polislerin ikna çabaları sonuç verdi. Sakinleşen öfkeli kocanın ikna edildiği öğrenildi.

