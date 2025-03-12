Euro sıçrama yaptı: Daha da çıkar mı? Dolar da yükselişe mi geçti? İşte, güncel Euro ve Dolar fiyatları...

Euro sıçrama yaptı: Tarihi rekor kırdı! Euro daha da çıkar mı? İşte, güncel Euro ve Dolar fiyatları...
Euro, dolar karşısında 1,09’u aşması sonucu 4 ayın en yüksek seviyesine çıkarken küresel piyasalardaki hareketliliğe paralel şekilde Euro/TL de 40 TL’yi geçerek rekor seviyeye çıktı.
Euro’nun dolar karşısındaki yukarı yönlü hareketi devam ederek dolar karşısında 1,09 seviyesini aşan Euro 4 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Euro/TL ise küresel piyasaya paralel biçimde ilk defa 40 TL’nin üzerini görerek 40,0187'ye kadar yükseldi.
ALIŞ(TL) 39,9140
SATIŞ(TL) 39,9321
Dünya genelinde enflasyonla mücadelenin yanında resesyon endişeleri de sürerken ABD Başkanı Donald Trump’ın tarifeler üstünden başlattığı ‘ticaret savaşı’ ABD yönetimine ilişkin belirsizliklerin çoğalmasına neden oluyor.
Dolar endeksi ise bugün 103,332 seviyesine gerilemesiyle 2024’ün Ekim ayından bu yana en düşük seviyeyi görürken Dolar/TL bugün 36,60’a ulaşarak tarihi zirvesini yeniledi.
ALIŞ(TL) 36,6082
SATIŞ(TL) 36,6136