Euro sıçrama yaptı: Daha da çıkar mı? Dolar da yükselişe mi geçti? İşte, güncel Euro ve Dolar fiyatları...

Euro sıçrama yaptı: Daha da çıkar mı? Dolar da yükselişe mi geçti? İşte, güncel Euro ve Dolar fiyatları...

1 8 Euro sıçrama yaptı: Tarihi rekor kırdı! Euro daha da çıkar mı? İşte, güncel Euro ve Dolar fiyatları... 2 8 Euro, dolar karşısında 1,09’u aşması sonucu 4 ayın en yüksek seviyesine çıkarken küresel piyasalardaki hareketliliğe paralel şekilde Euro/TL de 40 TL’yi geçerek rekor seviyeye çıktı. 3 8 Euro, dolar karşısında 1,09’u aşması sonucu 4 ayın en yüksek seviyesine çıkarken küresel piyasalardaki hareketliliğe paralel şekilde Euro/TL de 40 TL’yi geçerek rekor seviyeye çıktı. 4 8 İlk defa 40 TL'nin üzerine çıktı Euro’nun dolar karşısındaki yukarı yönlü hareketi devam ederek dolar karşısında 1,09 seviyesini aşan Euro 4 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Euro/TL ise küresel piyasaya paralel biçimde ilk defa 40 TL’nin üzerini görerek 40,0187'ye kadar yükseldi. 5 8 Euro güncel fiyatı ALIŞ(TL) 39,9140 SATIŞ(TL) 39,9321 6 8 Dünya genelinde enflasyonla mücadelenin yanında resesyon endişeleri de sürerken ABD Başkanı Donald Trump’ın tarifeler üstünden başlattığı ‘ticaret savaşı’ ABD yönetimine ilişkin belirsizliklerin çoğalmasına neden oluyor. 7 8 Dolar endeksi ise bugün 103,332 seviyesine gerilemesiyle 2024’ün Ekim ayından bu yana en düşük seviyeyi görürken Dolar/TL bugün 36,60’a ulaşarak tarihi zirvesini yeniledi. 8 8 Dolar güncel fiyatı ALIŞ(TL) 36,6082 SATIŞ(TL) 36,6136



