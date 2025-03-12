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Euro sıçrama yaptı: Daha da çıkar mı? Dolar da yükselişe mi geçti? İşte, güncel Euro ve Dolar fiyatları...

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Euro sıçrama yaptı: Daha da çıkar mı? Dolar da yükselişe mi geçti? İşte, güncel Euro ve Dolar fiyatları...
Euro sıçrama yaptı: Daha da çıkar mı? Dolar da yükselişe mi geçti? İşte, güncel Euro ve Dolar fiyatları...
Euro sıçrama yaptı: Daha da çıkar mı? Dolar da yükselişe mi geçti? İşte, güncel Euro ve Dolar fiyatları... 1 18

Euro sıçrama yaptı: Tarihi rekor kırdı! Euro daha da çıkar mı? İşte, güncel Euro ve Dolar fiyatları...

Euro sıçrama yaptı: Daha da çıkar mı? Dolar da yükselişe mi geçti? İşte, güncel Euro ve Dolar fiyatları... 2 28

Euro, dolar karşısında 1,09’u aşması sonucu 4 ayın en yüksek seviyesine çıkarken küresel piyasalardaki hareketliliğe paralel şekilde Euro/TL de 40 TL’yi geçerek rekor seviyeye çıktı.

Euro sıçrama yaptı: Daha da çıkar mı? Dolar da yükselişe mi geçti? İşte, güncel Euro ve Dolar fiyatları... 3 38

Euro, dolar karşısında 1,09’u aşması sonucu 4 ayın en yüksek seviyesine çıkarken küresel piyasalardaki hareketliliğe paralel şekilde Euro/TL de 40 TL’yi geçerek rekor seviyeye çıktı.

Euro sıçrama yaptı: Daha da çıkar mı? Dolar da yükselişe mi geçti? İşte, güncel Euro ve Dolar fiyatları... 4 48

İlk defa 40 TL'nin üzerine çıktı

Euro’nun dolar karşısındaki yukarı yönlü hareketi devam ederek dolar karşısında 1,09 seviyesini aşan Euro 4 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Euro/TL ise küresel piyasaya paralel biçimde ilk defa 40 TL’nin üzerini görerek 40,0187'ye kadar yükseldi.

Euro sıçrama yaptı: Daha da çıkar mı? Dolar da yükselişe mi geçti? İşte, güncel Euro ve Dolar fiyatları... 5 58

Euro güncel fiyatı

ALIŞ(TL) 39,9140

SATIŞ(TL) 39,9321

Euro sıçrama yaptı: Daha da çıkar mı? Dolar da yükselişe mi geçti? İşte, güncel Euro ve Dolar fiyatları... 6 68

Dünya genelinde enflasyonla mücadelenin yanında resesyon endişeleri de sürerken ABD Başkanı Donald Trump’ın tarifeler üstünden başlattığı ‘ticaret savaşı’ ABD yönetimine ilişkin belirsizliklerin çoğalmasına neden oluyor.

Euro sıçrama yaptı: Daha da çıkar mı? Dolar da yükselişe mi geçti? İşte, güncel Euro ve Dolar fiyatları... 7 78

Dolar endeksi ise bugün 103,332 seviyesine gerilemesiyle 2024’ün Ekim ayından bu yana en düşük seviyeyi görürken Dolar/TL bugün 36,60’a ulaşarak tarihi zirvesini yeniledi.

Euro sıçrama yaptı: Daha da çıkar mı? Dolar da yükselişe mi geçti? İşte, güncel Euro ve Dolar fiyatları... 8 88

Dolar güncel fiyatı

ALIŞ(TL) 36,6082

SATIŞ(TL) 36,6136

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