Skandal üstüne skandal: Otelde sevgilisiyle yakalanan Uşak belediye başkanı, uçan kuşu haraca bağlamış!

Düzenlenen rüşvet operasyonunda Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın bir iş insanından 10 araç istediği, alamayınca AVM’sini mühürletip 65 milyon TL ceza kestiği belirlendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım hakkında kişi ve firmalardan rüşvet aldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma doğrultusunda operasyon düzenlendi.

Uşak, Kocaeli ve Ankara'daki eş zamanlı operasyonda aralarında Yalım'ın da bulunduğu 13 zanlı gözaltına alındı. Evli ve 3 çocuk babası Yalım, yasak aşkı ile birlikte otel odasında yakalanmıştı. Yalım'ın yanında yakalanan kadının ise otelde kaydı bulunmadığı ayrıca belediyede personel olarak görüldüğü ortaya çıkmıştı. Her bir detayı skandal olan olayla ilgili yeni bir detay daha ortaya çıktı.

Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

SEVGİLİSİNİ BELEDİYE KADROSUNDA GÖSTERDİĞİ BELİRTİLDİ

Yalım'ın, yolsuz şekilde elde ettiği mallarına operasyonda el konulabileceği ihtimalini düşünerek üzerine kayıtlı mal varlığının tamamını 2025 yılında şoförü olarak çalışan Cihan Aras'a devrettiği belirtildi. Yalım'ın gönül ilişkisi bulunan A.A'yı 2024'te yüksek maaşlı kadroda belediyede işe aldığı ancak bu kişinin fiilen belediyede görev yapmadığı, kendisine ait Yalım Garden Tesisleri'nde fiilen çalışan personelin, belediye kadrosunda gösterildikleri ve sigorta primlerinin belediye üzerinden ödendiği belirtildi.

HTS VE BAZ KAYITLARI BULUNDU

Özkan Yalım'ın, belediyeye 10 araç istediği iş insanı E.A'nın 3 araçtan fazla almayacağını iletmesi üzerine aynı hafta E.A'nın sahibi olduğu AVM'nin mevzuata uygun olmadığından bahisle mühürlendiği ve 65 milyon lira para cezası kesildiği yönündeki mağdur ve gizli tanık beyanları üzerine 'rüşvet', 'irtikap' ve 'ihaleye fesat karıştırma' suçlarından soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

Açıklamada, müşteki ve tanık beyanlarına konu isnatlar kapsamında ilgili kişiler arasında yoğun HTS ve ilgili tarihlere ilişkin ortak baz kayıtlarının bulunduğu bildirildi.

YÜKSEK MİKTARDA PARA HAREKETİ

Açıklamada, MASAK raporları kapsamında şüphelilerin hesaplarında kaynağı tespit edilemeyen yüksek tutarlı para hareketlerinin, mal varlığı alımlarının, nakit yatırma ve çekme işlemlerinin, yurt dışı şirketler ile şahıslar tarafından gönderilen yüksek tutarlı swiftlerin bulunduğu, şüphelilerin gerçekleştirmiş olduğu finansal işlemlerin hacim ve sıklığı ile mali ve mesleki profilleri arasında uyumsuzluk bulunduğu, tanık ve müşteki beyanlarının elde edilen teknik ve mali verilerle uyumlu olduğu kaydedildi. Bu değerlendirmeler doğrultusunda Uşak, Ankara ve Kocaeli'de eş zamanlı operasyon gerçekleştirildiği, 13 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi.

Kaynak: Haber7

