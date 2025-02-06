Kirasını IBAN'a yollayanlar, bir kez daha düşünün: Hakkınızda tahliye kararı verilebilir!

Mahkeme bu hususta banka hesapları üzerinden gerçekleştirilen kira ödemelerinde havale ücretinin kiracı tarafından karşılanması gerektiğini hatırlatarak aksi bir durumda yapılan ödemenin eksik sayılacağı ve yasal olarak kabul edilmeyeceği belirtildi. Bu gibi bir durumda ev sahibine eksik ödeme yapılmış olacağı için, kiracının tahliye edilmesine karar verilebileceği bile söylendi.