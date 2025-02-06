Kirasını IBAN'a yollayanlar bir kez daha düşünün: Hakkınızda tahliye kararı verilebilir! İşte, Yargıtay' dan o, emsal karar...
Artan enflasyon ile birlikte bunun kira artışlarına yansıması kiracılar ile ev sahiplerini karşı karşıya getirdi. Yargıtay ise emsal teşkil edecek bir kararın altına imzasını atarak IBAN üzerinden yapılan kira ödemesinin tehlikeli boyutlarını ele verdi.
Son dönem içerisinde kira artışlarındaki yüksek rakamlar kiracıları zor durumda bırakırken ev sahiplerine IBAN yolu ile ödenen kira ödemeleri büyük sorunları da beraberinde getirdi. Artan problemler mahkeme salonlarına taşınırken Yargıtay ise ev sahibi ile kiracı arasındaki anlaşmazlıklarda önemli bir kararın altına imzasını attı.
Özellikle de kiracıların kirayı ödeme yöntemleri tarafların arasındaki en büyük sorunlardan biri haline geldi. Son dönemde kirasını IBAN üzerinden ödeyen kiracılar için emsal kararın altına imzasını atan Yargıtay herkesi şaşırttı.
Bu karar ile birlikte kiracının banka aracılığıyla yapmış olduğu ödemelerde bu hatanın tahliyeye kadar varabileceği gerçeği herkesi şok etti.
Gündemdeki bir kiracı, başlangıçta kira bedelini ev sahibine elden ödemek üzere anlaşma yaparken sonradan da ödeme yöntemini IBAN aracılığıyla gerçekleştirmeye karar verdiği fakat banka üzerinden yapılan ödeme esnasında kesilen havale ücreti sebebiyle ev sahibine eksik ödeme yapıldığı iddiası ortalığı karıştırdı. Ev sahibi ise bu durumu mahkemeye taşıyarak kiracının tahliye edilmesini talepte bulundu.
KİRACIYA TAHLİYE ŞOKUEv sahibi ise kiracının bankaya havale yaparken oluşan işlem ücretini ödemeyerek kira bedelinin eksik ödendiğini savundu. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’da bu iddiayı gündemine alarak önemli bir kararın altına imzasını attı.
Kararda, banka aracılığıyla gerçekleştirilen kira ödemelerinde havale ücretinin kiracıya ait olduğu ve ödeme esnasında kesilen havale ücretinin, kiracının sorumluluğunda olduğuna vurgu yapılarak bu ücreti ödemeyen kiracının tahliyesinin söz konusu olabileceği aktarıldı.
Mahkeme bu hususta banka hesapları üzerinden gerçekleştirilen kira ödemelerinde havale ücretinin kiracı tarafından karşılanması gerektiğini hatırlatarak aksi bir durumda yapılan ödemenin eksik sayılacağı ve yasal olarak kabul edilmeyeceği belirtildi. Bu gibi bir durumda ev sahibine eksik ödeme yapılmış olacağı için, kiracının tahliye edilmesine karar verilebileceği bile söylendi.