Sıla bebeğin teyzesinden son dakika açıklaması! Sıla bebek yaşıyor mu sağlığı nasıl?

“SILA'NIN KAFASINI YERE VURDULAR”

Elif Akyüz açıklamasında, “Bugün 15 gün oldu 15 gündür sürekli buradayız. Halen umutlu bir haber yok. Doktorla görüştüğümüzde ise belki de çok küçük bir umut o da bir ihtimal. Bu kadar kötü Sıla Bebeğin durumu.