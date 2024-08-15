SGK'ya borcu olanlar dikkat! 81 ile genelge gönderilerek hacizli hızlı tahsilat başlatıldı

Sosyal güvenlik kurumu (SGK) milyonları yakından ilgilendiren 81 ile gönderdiği genelge ile borçların hızlı bir şekilde yapılabilmesi için hacizli tahsilat sürecini başlattı.

YAYINLAMA
Google News
SGK'ya borcu olanlar dikkat! 81 ile genelge gönderilerek hacizli hızlı tahsilat başlatıldı

SGK’ya borcu olan milyonları yakından ilgilendiren genel 81 ile gönderildi. Sosyal Güvenlik Kurumu alacak takibini daha hızlı yapmak için harekete geçti. Yeni uygulama elektronik tebligat zorunluluğundan

SGK'DAN 81 İLE GENELGE GÖNDERDİ

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 6183 sayılı Kanun çerçevesinde alacak takibi hızlandırmak amacıyla 81 ile genelge gönderdi. 14 Ağustos 2024 tarihinde yayımlanan genelgede uygulamaya konulan yeni düzenleme borçlular için önemli maddeleri içeriyor. İşte tüm ayrıntılar…

SGK tarafından sisteme dahil edilen uygulama en dikkat çeken yeniliklerden biri ihtiyati haciz uygulaması oldu. Bu uygulamanın hayata geçirilmesiyle alacak tahsilatı daha hızlı bir şekilde yapılacak.

Yeni düzenlemede yer alan maddelere göre, borçluların mal varlıklarına hızlı erişim sağlayan ihtiyati haciz uygulamalarında değişiklik yapıldı. Borçlunun yurt içinde veya yurt dışında belirli bir adresi yoksa veya mal varlıklarını kaçırma riski taşıyorsa, teminat sunulmadığı takdirde SGK doğrudan ihtiyati haciz uygulayabilecek.

BORCA KARŞI HACİZ VE MALA EL KOYMA DÖNEMİ BAŞLIYOR

Borçluya ödeme emri tebliğ edilmeden önce malların geçici olarak el konulmasını ihtiyati haciz deniliyor. Bu düzenleme ile borçlunun borcundan kaçmasının önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Genelde yer alan düzenlemeler arasında elektronik tebligatın zorunlu hale getirilmesi de önem taşıyor. SGK, tebligat işlemlerini elektronik ortamda yürütecek ve tebligat, muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihten itibaren beş gün sonra yapılmış sayılacak.

Böylelikle borçluların tebligat sürecini dikkatle takip etmesi gerekecek. Ayrıca, tebligatın ulaşılamaması durumunda bile yasal süreçlerin devam etmesini sağlayacak.

SGK yeni düzenleme ile yurt dışındaki borçluları da takip edecek. Almanya, Avusturya, Belçika ve Kırgızistan gibi ülkelerle yapılan ikili sosyal güvenlik anlaşmaları çerçevesinde, bu ülkelerdeki borçların tahsili, ilgili ülkenin sosyal güvenlik kurumları tarafından gerçekleştirilecektir.

SGK BORÇLARI HIZLI TAHSİL EDECEK

Yeni düzenleme ile yurt dışındaki borçluların yükümlülüklerini yerine getirmemeleri halinde SGK daha hızlı borçları tahsil edecek.

Kamu alacaklarında SGK’ya rüçhan hakkı tanınıyor. Bu kapsamda borçlular taminat olarak Para, banka teminat mektupları, devlet iç borçlanma senetleri gibi varlıkları gösterebilecek.

Öte yandan kurum cebri takip ve tahsilat süreçlerinde önemli sıkılaştırmalara gidiyor. Yeni uygulamada Menkul ve gayrimenkul malların satış süreçleri, zamanaşımı ve diğer yasal süreler daha hızlı ve dikkatli takip edilecek.

Ayrıca, borçlu tarafından yapılan ödemelere bağlı olarak hacizler kaldırılabilecek veya teminat değişiklikleri yapılabilecek.

SGK'nın 6183 sayılı Kanun kapsamında getirdiği yeni düzenlemeler, borçlular için yeni sorumluluklar ortaya çıkaracak. Alacakların temini konusunda katı kurallar getiriyor.

Borçluların mal varlıklarına hızlı erişim sağlıyor ve bunların elden çıkarılmasını kolaylaştırıyor. Borçluların bu yeniliklere dikkat etmeleri ve yükümlülüklerini zamanında yerine getirmeleri büyük önem taşıyor.

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Çalışmalar meyvelerini vermeye başladı! Türkiye'de ham petrol ve doğal gaz çıkarımında tarihi rekor
Çalışmalar meyvelerini vermeye başladı! Türkiye'de ham petrol ve doğal gaz çıkarımında tarihi rekor
Ağustos ayı evde bakım paraları yattı mı? Evde bakım maaşı sorgulama
Ağustos ayı evde bakım paraları yattı mı? Evde bakım maaşı sorgulama
Promosyon 37 bin liraya çıktı! Duyan Akbank'a koşuyor
Promosyon 37 bin liraya çıktı! Duyan Akbank'a koşuyor
Okul çantası ne kadara doluyor? Kırtasiyede fiyatlar yüzde yüz arttı
Okul çantası ne kadara doluyor? Kırtasiyede fiyatlar yüzde yüz arttı
Son Haberler
SGK'ya borcu olanlar dikkat! 81 ile genelge gönderilerek hacizli hızlı tahsilat başlatıldı
SGK'ya borcu olanlar dikkat! 81 ile genelge gönderilerek hacizli hızlı tahsilat başlatıldı
Hangi takımı çalıştıracağı merak konusuydu! Sergen Yalçın'ın yeni adresi belli oldu
Hangi takımı çalıştıracağı merak konusuydu! Sergen Yalçın'ın yeni adresi belli oldu
AK Partide değişimin düğmesine basıldı! İş, medya ve sanat dünyasının önemli isimleri parti yönetimine giriyor
AK Partide değişimin düğmesine basıldı! İş, medya ve sanat dünyasının önemli isimleri parti yönetimine giriyor
Sağlık Bakanlığı resmi sitesinden açıklama yaptı! Maymun çiçeği vakası Türkiye'de var mı?
Sağlık Bakanlığı resmi sitesinden açıklama yaptı! Maymun çiçeği vakası Türkiye'de var mı?
Altın fiyatları ne kadar? Gram, çeyrek kaç TL? 15 Ağustos 2024 güncel altın fiyatları
Altın fiyatları ne kadar? Gram, çeyrek kaç TL? 15 Ağustos 2024 güncel altın fiyatları
Halkbank o kişilere 1500 TL veriyor! Hemen başvurun sizde alın
Halkbank o kişilere 1500 TL veriyor! Hemen başvurun sizde alın
Çok Okunanlar
'Yorulanlar Soluklansın'! 15 Ağustos 2024 Perşembe gazete manşetleri...
'Yorulanlar Soluklansın'! 15 Ağustos 2024 Perşembe gazete manşetleri...
Meteoroloji açıkladı, o illere sağanak yağış uyarısı! 15 Ağustos Perşembe hava durumu ve sıcaklıkları nasıl olacak?
Meteoroloji açıkladı, o illere sağanak yağış uyarısı! 15 Ağustos Perşembe hava durumu ve sıcaklıkları nasıl olacak?
Altın fiyatları ne kadar? Gram, çeyrek kaç TL? 15 Ağustos 2024 güncel altın fiyatları
Altın fiyatları ne kadar? Gram, çeyrek kaç TL? 15 Ağustos 2024 güncel altın fiyatları
Çalışmalar meyvelerini vermeye başladı! Türkiye'de ham petrol ve doğal gaz çıkarımında tarihi rekor
Çalışmalar meyvelerini vermeye başladı! Türkiye'de ham petrol ve doğal gaz çıkarımında tarihi rekor
Akaryakıt fiyatlarına yeni zam yolda! 15 Ağustos güncel akaryakıt fiyatları
Akaryakıt fiyatlarına yeni zam yolda! 15 Ağustos güncel akaryakıt fiyatları
Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nden büyük indirim! 14-23 Ağustos tarihlerine özel güncel indirimli ürünler listesi açıklandı
Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nden büyük indirim! 14-23 Ağustos tarihlerine özel güncel indirimli ürünler listesi açıklandı
Yorumlananlar
Instagram'dan sonra 15 Milyondan fazla kullanıcı olan Roblox'a da erişim engeli geldi
Instagram'dan sonra 15 Milyondan fazla kullanıcı olan Roblox'a da erişim engeli geldi
Dünya devi Nike, Türkiye'ye online satışları askıya aldığını duyurdu, İşte sebebi!
Dünya devi Nike, Türkiye'ye online satışları askıya aldığını duyurdu, İşte sebebi!