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SGK'dan hileli emeklilere dava açılıyor: Paralar yasal faiziyle geri alınacak!

SGK'dan hileli emeklilere dava açılıyor: Paralar yasal faiziyle geri alınacak! İşte, önemli açıklamalar...

SGK'dan hileli emeklilere dava açılıyor: Paralar yasal faiziyle geri alınacak!
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SGK'dan hileli emeklilere dava açılıyor: Paralar yasal faiziyle geri alınacak! İşte, önemli açıklamalar...

Son 2 yıldır verileri geriye dönük tarayan kurum yaklaşık 100 bin kişinin usulsüz yöntemlerle emekli olduğunu tespit etti. Bu kişiler, yıllardır aldıkları aylıkları faiziyle geri ödeyecekler.

SGK'dan hileli emeklilere dava açılıyor: Paralar yasal faiziyle geri alınacak!

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kendilerini çalışıyor gibi gösterip emekli oldukları ortaya çıkan 100 bin kişiyi tespit etti.

SGK EMEKLİLERİN PEŞİNE DÜŞTÜ

SGK, EYT’den sonra başlattığı geriye dönük sigortalılık incelemelerini sürdürüyor. Kurum, sigortalarını yatırmada usulsüzlük yaptığı tespit edilenleri mercek altına aldı.

SGK SAHTE EMEKLİLERDEN SAVUNMA YAPMALARINI İSTEDİ

Tespit edilenlerin çoğu sigorta primlerini naylon şirketler üzerinden sanki çalışıyormuş gibi göstererek yatırmışlardı. ShowTV'nin haberine göre SGK hepsine tek tek tebligat gönderdi ve 3 gün içerisinde SGK’nın ilçe müdürlüklerine göndererek savunma yapmalarını istedi.

SGK'dan hileli emeklilere dava açılıyor: Paralar yasal faiziyle geri alınacak!

PARALAR YASAL FAİZİ İLE GERİ İSTENİYOR

Zamanaşımı bulunmayan incelemelerde eğer bir usulsüzlük tespit edilirse hemen emeklinin aylığı kesiliyor ve geriye dönük almış oldukları paralar yasal faizi ile geri isteniyor.

SGK HİLELİ EMEKLİLERE DAVA AÇACAK

Üstelik SGK emekli aylığını faizi ile geri almakla kalmıyor. Sözde emekli ve iş yeri hakkında da suç duyurusunda bulunuyor.

Kaynak: Haber7

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