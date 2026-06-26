Altın değer kaybetmeye devam ediyor: Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, ons altın ve cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları, ABD-İran savaşı sonrası oluşan yüksek enflasyon korkuları, güçlenen dolar endeksi ve Fed'in faiz artırım beklentileriyle düşüş trendinde...

Spot altın sabah saatlerinde yüzde 0,3 düşüşle 4010 dolardan işle görüyor. Gram altın yüzde 0,3 düşüşle 6010 TL'den alıcı buluyor. Spot gümüş ise 56,34 dolar seviyesinde.

Altın fiyatları güçlenen dolar endeksi ve ABD Merkez Bankası Fed'in faiz artırımına gideceğine yönelik sinyaller ile düşüşünü sürdürdü.

ABD-İran savaşının etkisi ile altın fiyatları yılın başından bu yana yüzde 29 değer kaybetti. Ocak ayında 5594 dolar seviyesini gören ons altın, çarşamba günü 4 bin dolar sınırının da altına gerilerken haftanın son gününe de 4 bin dolar sınırında başladı. Düşüşünü sürdüren altın haftayı yüzde 3'lük kayıpla kapatmaya hazırlanıyor.

ABD-İran savaşının uzun vadede küresel enflasyona yol açacağı korkusu ile yatırımcılar bu yıl Fed'in faiz artırımına gideceğini fiyatlıyor. Dün Fed'in faiz kararı için önemli bir veri olan ABD PCE enflasyonu 3 yılın ardından ilk kez yüzde 4'ün üzerine çıktı. Faiz getirisi olmayan altın yüksek faiz ortamında cazibesini yitiriyor.

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