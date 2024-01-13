Seçil Erzan davasında Fatih Terim’in kızını ve damadını kızdıran soru

Seçil Erzan'ın yüksek kar getirili özel fon vaadiyle 21 kişiyi dolandırdığı iddiasıyla ilgili dava devam etti. Duruşmada ilk kez ifade veren Fatih Terim'in kızı Buse Terim Bahçekapılı, "Ben babamla parasal konuları konuşmam, utanırım dedi."

YAYINLAMA
Google News
Seçil Erzan davasında Fatih Terim’in kızını ve damadını kızdıran soru

Seçil Erzan, yüksek kar getirili özel fon vaadiyle 21 futbolcuyu (Fatih Terim, Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi isimleri) yaklaşık 25 milyon dolar ile 7 milyon 384 bin lira dolandırdığı iddiasıyla yargılandı.

İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 7 sanıklı ikinci duruşmada tutuklu sanıklar Seçil Erzan ile Ali Yörük, tutuksuz sanıklar Nazlı Can, Asiye Öztürk ve Atilla Yörük hazır bulundu.

Duruşmaya Fatih Terim'in kızı Buse Terim Bahçekapılı ve eşi Volkan Bahçekapılı da katıldı. Arda Turan, Selçuk İnan ve Emre Belözoğlu'nun mazeret sunduğu öğrenildi. Tarafların avukatları da salondaydı.

"Ben Babamla Parasal Konuları Konuşmam, Utanırım"

Fatih Terim'in kızı Buse Terim Bahçekapılı, duruşmada ilk kez ifade verdi.

Bahçekapılı, "2 Kasım 2022'de Terim Arıcan, Seçil Erzan'ın fonundan bahsetti" diye belirtti. Seçil Erzan, Hakan Ateş gibi önemli kişilerin olduğunu kendisine söylemiş, Terim de bana söyledi ve fonun iyi olduğunu söyledi. Bu konuları anlamadığım için ve bankalarda böyle fonların olabileceğini belirttiği için onay verdim. Daha sonra Terim, 190 bin dolarlık vademin bozulması yoluyla paramı bana teslim etti. Babamla parayla ilgili konuları konuşmaktan utanırım. Bu nedenle evim ve kasam birbirinden ayrı. Seçil'i babaannemin cenazesinde ilk kez gördüm ve bir kez de telefonla konuştum. Eşimin kendisi bana Seçil hanımın bu fonla ilgili olarak aradığını bildirdi. Bununla birlikte, ona "evet, benim de param burada" dedim. Bu konuyla ilgili olarak Seçil Erzan ile hiçbir şekilde konuşmadım.

"Neden Müvekkilleri Uyarmamış?"

Buse Terim Bahçekapılı'nın savunmasının ardından soru cevap sırasında Volkan Bahçekapılı, "Bu fondan babanızın adıyla bahsedildiğinden haberiniz var mıydı" sorusu üzerine "Ne gereksiz soru" dedi. Bununla birlikte Buse Terim Bahçekapılı, "Ben size bir şey sormak istiyorum. Candaş, şu soruyu sormanızı rica ediyorum. "Neden müvekkillerini bu konuda bilgilendirmemiş o zaman?" diye sordu.

kaynak: mynet.com

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Pençe -Kilit bölgesinde 9 askerimizin şehit olduğu hain saldırıyı terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye'deki uzantısı SDG üstlendi
Pençe -Kilit bölgesinde 9 askerimizin şehit olduğu hain saldırıyı terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye'deki uzantısı SDG üstlendi
İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden uyarı üzerine uyarı
İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden uyarı üzerine uyarı
Şehitlerin isimleri belli oldu! Pençe Kilit Harekatı bölgesinde 9 askerimiz şehit oldu!
Şehitlerin isimleri belli oldu! Pençe Kilit Harekatı bölgesinde 9 askerimiz şehit oldu!
MSB acı haberi duyurdu! Irak'ın kuzeyinde Pençe- Kilit bölgesinde şehit asker sayımız 9'a yükseldi
MSB acı haberi duyurdu! Irak'ın kuzeyinde Pençe- Kilit bölgesinde şehit asker sayımız 9'a yükseldi
Son Haberler
Pençe-Kilit şehitlerine acı veda: Şırnak'ta düzenlenen törenle memleketlerine uğurlandılar
Pençe-Kilit şehitlerine acı veda: Şırnak'ta düzenlenen törenle memleketlerine uğurlandılar
Halil Ergün’ün kaza yaptı ölümden döndü, o anlar güvenlik kamerasına böyle yansıdı
Halil Ergün’ün kaza yaptı ölümden döndü, o anlar güvenlik kamerasına böyle yansıdı
Pençe-Kilit Harekatı'nda şehit düşen Kemal Batur'un asker eğlencesi ortaya çıktı, izleyenler gözyaşlarını tutmadı
Pençe-Kilit Harekatı'nda şehit düşen Kemal Batur'un asker eğlencesi ortaya çıktı, izleyenler gözyaşlarını tutmadı
Emeklilere ek zam ile ilgili flaş gelişme! SSK ve Bağ-Kur emekli aylığı ek zam teklifi meclise sunuluyor
Emeklilere ek zam ile ilgili flaş gelişme! SSK ve Bağ-Kur emekli aylığı ek zam teklifi meclise sunuluyor
Kadınları para karışlığında falakaya yatırıyordu! O kargocunun cezasına indirim uygulandı
Kadınları para karışlığında falakaya yatırıyordu! O kargocunun cezasına indirim uygulandı
CHP'nin Etimesgut adayı Erdal Beşikçioğlu'ndan Mansur Yavaş açıklaması: "Benim Mansur başkanla, Mansur başkanında benimle sıkıntısı olamaz"
CHP'nin Etimesgut adayı Erdal Beşikçioğlu'ndan Mansur Yavaş açıklaması: "Benim Mansur başkanla, Mansur başkanında benimle sıkıntısı olamaz"
Çok Okunanlar
FIFA'dan Türk futboluna ağır darbe! 25 futbol kulübüne transfer yasağı! 7'si Süper Lig takımı, İşte o takımlar
FIFA'dan Türk futboluna ağır darbe! 25 futbol kulübüne transfer yasağı! 7'si Süper Lig takımı, İşte o takımlar
Emeklilere ek zam ile ilgili flaş gelişme! SSK ve Bağ-Kur emekli aylığı ek zam teklifi meclise sunuluyor
Emeklilere ek zam ile ilgili flaş gelişme! SSK ve Bağ-Kur emekli aylığı ek zam teklifi meclise sunuluyor
MSB acı haberi duyurdu! Irak'ın kuzeyinde Pençe- Kilit bölgesinde şehit asker sayımız 9'a yükseldi
MSB acı haberi duyurdu! Irak'ın kuzeyinde Pençe- Kilit bölgesinde şehit asker sayımız 9'a yükseldi
Tuzla Şehidi Ahmet Köroğlu’nun akrabası konuştu: Aynı aileden ikinci şehidimiz"
Tuzla Şehidi Ahmet Köroğlu’nun akrabası konuştu: Aynı aileden ikinci şehidimiz"
Zorunlu trafik sigortasına büyük zam! En düşük sigorta ücreti dudak uçuklatıyor
Zorunlu trafik sigortasına büyük zam! En düşük sigorta ücreti dudak uçuklatıyor
Su faturalarında yeni dönem: Tüm aboneleri ilgilendiriyor, artık o ücret faturada yer almayacak
Su faturalarında yeni dönem: Tüm aboneleri ilgilendiriyor, artık o ücret faturada yer almayacak
Yorumlananlar
AK Parti'nin İBB Başkan adayı olan Murat Kurum'dan ilk açıklama: İstanbul'da duraksama dönemi bitecek yeniden diriliş dönemi başlayacak
AK Parti'nin İBB Başkan adayı olan Murat Kurum'dan ilk açıklama: İstanbul'da duraksama dönemi bitecek yeniden diriliş dönemi başlayacak
Murat Kurum seçim çalışmalarının ilk startını sabah namazı ile Eyüpsultan Camii'nde verdi
Murat Kurum seçim çalışmalarının ilk startını sabah namazı ile Eyüpsultan Camii'nde verdi
Özcan Deniz Kızıl Goncalar için sessizliğini bozdu: Kariyerimin en ahlaklı işi
Özcan Deniz Kızıl Goncalar için sessizliğini bozdu: Kariyerimin en ahlaklı işi
Vatandaşın derdine derman olacak ihtiyaç kredisi! Üstelik 3 ay erteleme var: Bu fırsat kaçmaz…
Vatandaşın derdine derman olacak ihtiyaç kredisi! Üstelik 3 ay erteleme var: Bu fırsat kaçmaz…