Seçil Erzan davasında Fatih Terim’in kızını ve damadını kızdıran soru

Seçil Erzan, yüksek kar getirili özel fon vaadiyle 21 futbolcuyu (Fatih Terim, Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi isimleri) yaklaşık 25 milyon dolar ile 7 milyon 384 bin lira dolandırdığı iddiasıyla yargılandı.

İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 7 sanıklı ikinci duruşmada tutuklu sanıklar Seçil Erzan ile Ali Yörük, tutuksuz sanıklar Nazlı Can, Asiye Öztürk ve Atilla Yörük hazır bulundu.

Duruşmaya Fatih Terim'in kızı Buse Terim Bahçekapılı ve eşi Volkan Bahçekapılı da katıldı. Arda Turan, Selçuk İnan ve Emre Belözoğlu'nun mazeret sunduğu öğrenildi. Tarafların avukatları da salondaydı.

"Ben Babamla Parasal Konuları Konuşmam, Utanırım"

Fatih Terim'in kızı Buse Terim Bahçekapılı, duruşmada ilk kez ifade verdi.

Bahçekapılı, "2 Kasım 2022'de Terim Arıcan, Seçil Erzan'ın fonundan bahsetti" diye belirtti. Seçil Erzan, Hakan Ateş gibi önemli kişilerin olduğunu kendisine söylemiş, Terim de bana söyledi ve fonun iyi olduğunu söyledi. Bu konuları anlamadığım için ve bankalarda böyle fonların olabileceğini belirttiği için onay verdim. Daha sonra Terim, 190 bin dolarlık vademin bozulması yoluyla paramı bana teslim etti. Babamla parayla ilgili konuları konuşmaktan utanırım. Bu nedenle evim ve kasam birbirinden ayrı. Seçil'i babaannemin cenazesinde ilk kez gördüm ve bir kez de telefonla konuştum. Eşimin kendisi bana Seçil hanımın bu fonla ilgili olarak aradığını bildirdi. Bununla birlikte, ona "evet, benim de param burada" dedim. Bu konuyla ilgili olarak Seçil Erzan ile hiçbir şekilde konuşmadım.

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"Neden Müvekkilleri Uyarmamış?"

Buse Terim Bahçekapılı'nın savunmasının ardından soru cevap sırasında Volkan Bahçekapılı, "Bu fondan babanızın adıyla bahsedildiğinden haberiniz var mıydı" sorusu üzerine "Ne gereksiz soru" dedi. Bununla birlikte Buse Terim Bahçekapılı, "Ben size bir şey sormak istiyorum. Candaş, şu soruyu sormanızı rica ediyorum. "Neden müvekkillerini bu konuda bilgilendirmemiş o zaman?" diye sordu.

kaynak: mynet.com