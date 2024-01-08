90 Lira indi bindi ücretini beğenmeyen taksiciler İBB'yi taşladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaştırma Koordinasyon Merkezi (UKOME) Ocak Ayı Toplantısı bugün1453 Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde gerçekleşti.

Toplantıda İstanbul'da uygulanacak olan tüm toplu taşıma ücretlerinin zam oranı belirlendi.

Bu kapsamda sarı ticari taksi indi-bindi ücreti yüzde 28'lik bir zam oranıyla 70 TL'den 90 TL'ye çıkarıldı.

Cumhuriyet'in haberine göre; Bu rakamı beğenmeyen ve Minibüsten 8+1 taksiye dönüşen taksi şoförleriyle ilgili, 4+1 taksiye dönüşme süresinin 3 yıldan 1 yıla indirilmesi talebiyle verilen ek gündem maddesinin gündeme alınmayıp alt komisyona sevk edilmesi üzerine bazı taksici esnafı İBB önünde olay çıkardı.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Taksiciler sopalarla binanın camlarını kırdı. Olaylar üzerine taksicilere polis müdahale etti. Müdahale sonrası iki taksici gözaltına alındı.

Kaynak: Cumhuriyet