Sahibinden.com'da büyük domain kriz! Emlak ve galericiler kilitlendi!

Türkiye'nin tartışmasız en büyük 2.el alışveriş platformu sahibinden.com'da büyük bir domain krizi yaşanıyor. Şirket konuyla ilgili açıklama yaptı.

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Sahibinden.com'da büyük domain kriz! Emlak ve galericiler kilitlendi!

Sahibinden.com'a hem web sitesi hem de uygulama üzerinden erişim sağlanamıyor. Siteye erişim sağlamaya çalışıldığında; "Bu siteye ulaşılamıyor www.sahibinden.com ana makinesinin sunucu IP adresi bulunamadı." uyarısı ile karşılaşılıyor. Site üzerinden alışveriş yapan binlerce kişi siteye erişemeyince özellikle galericiler ve emlakçılar olmak üzere bir çok kişi sorun yaşadıklarını ifade ettiler.

DOMAİNİ BAŞKA BİRİSİ Mİ SATIN ALDI?

Sahibinden.com'un domain süresinin dolması ve domaini başka birinin satın alması sonucu siteye erişilmediği iddia ediliyor.

Şirket açıklama yaptı

Şirket konuyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinde bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Alan adı hizmeti sağlayan firmayla yaşadığımız teknik bir sorun nedeniyle platformumuza şu anda erişim sağlanamamaktadır.

Sorunun en kısa sürede giderilmesi için ilgili firmanın çalışmaları devam etmekte olup konu çözüldüğünde yeniden bilgilendirme yapılacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyururuz."

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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